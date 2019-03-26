Состоится выездной личный прием граждан и «прямая телефонная линия»

Поделитесь с друзьями











28 марта начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Несвижскому району Геннадий Иванович ВАНАГЕЛЬ проведет выездной личный прием граждан в Козловском сельском исполнительном комитете, расположенном по адресу: д. Козлы, ул. Центральная, д. 33. Время проведения приема — с 11.00 до 13.00.

28 марта, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» с заместителем начальника управления-начальником отдела пенсионного и материально-бытового обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяной Васильевной МУХЛЫНИНОЙ по вопросу назначения пенсии за работу с особыми условиями труда.

Телефон «прямой линии» — 5-90-82.