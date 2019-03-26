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Декларация по подоходному налогу: подавать или нет?

27.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Встречаются случаи, когда вы самостоятельно обязаны подать декларацию и уплатить налог. Разобраться, при каких обстоятельствах жителю Республики Беларусь, не являющемуся ИП, адвокатом или нотариусом, нужно самому подать декларацию, нам поможет начальник управления налогообложения физических лиц инспекции МНС Республики Беларусь по Несвижскому району Андрей Матусевич.

— Андрей Карлович, в какие сроки нужно подать декларацию и уплатить налог?

— Декларацию необходимо подавать до 31 марта (включительно) года, следующего за годом получения дохода. Так как 31 марта 2019 года — выходной, то декларацию за 2018 год необходимо предоставить не позднее 1 апреля 2019 года. Непредоставление декларации, как и неуплата налога, чревато штрафными санкциями.

— Какие доходы надо декларировать?

— Декларацию надо предоставлять, если вы получили от физических лиц подарки (в том числе и деньгами) или бесплатно получили недвижимость по договору ренты на общую сумму более 6116 бел. руб. (для 2018 года), а также если к вашим доходам ранее применялся имущественный налоговый вычет для нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом вам вернули взносы при строительстве жилья; вам погасили жилищные облигации или вернули их стоимость; вы взяли жилье в лизинг с последующим выкупом, но так и не выкупили его. В указанных случаях налог уплачивается из соответствующих сумм, по которым был предоставлен налоговый вычет.

Декларацию также надо предоставлять, если за последние 5 лет вы реализовали (продали, обменяли и пр.) больше одной (одного) квартиры, жилого дома (в том числе с хозяйственными постройками), дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка, объекта незавершенного строительства на земельных участках, предоставленных для определенных целей (садоводство, строительство дома, дачи и пр.). Льгота по объектам незавершенного строительства введена в 2019 году, раньше ее не было. Однако данная льгота распространяется и на более ранние периоды. Если за прошлые годы вы уже уплатили налог с продажи одного объекта незавершенного строительства, вы имеете право на зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога.

Такой реализацией считается также продажа (мена и пр.) доли в указанных видах имущества. Для каждого из этих видов имущества (квартиры, дома, гаражи и пр.) пятилетний срок отсчитывается отдельно. И начинается он с даты последней продажи (мены и пр.).

Вы обязаны подать декларацию вне зависимости от того, кому вы реализовали это имущество: физлицу или организации. Также декларация подается при реализации в прошедшем году физическому лицу любого другого вида недвижимости (офиса, торгового помещения и пр.), даже когда это первая продажа за последние 5 лет. При реализации такой недвижимости белорусской организации та самостоятельно удерживает и уплачивает ваш налог.

Декларацию надо предоставлять, если вы в прошлом году получили доход от реализации более одного легкового автомобиля или другого механического транспортного средства (мотоцикла, мопеда и т.д.). В этом случае вы самостоятельно обязаны уплатить налог, и неважно, физлицом или организацией является покупатель.

Если вы реализовали хотя бы один автомобиль, превышающий характеристики легкового, налог платить тоже придется. При этом, если покупатель — белорусская организация, она сама удерживает и уплачивает ваш налог.

Налог не уплачивается при реализации любого имущества, полученного по наследству. В том числе недвижимости, автомобилей.

Декларацию надо предоставлять, если в 2018 году вы сдавали в аренду на территории Республики Беларусь недвижимость и сумма арендной платы превысила 6116 бел. руб., а также если вы получили доход за границей или из-за границы. Например, за выполнение работы в сети Интернет вам из-за границы на карточку поступили деньги. Если с такого дохода в иностранном государстве уже был удержан налог, сумма данного налога может быть зачтена на территории нашей страны. Для этого в налоговый орган необходимо подать соответствующие документы, подтвержденные налоговым органом иностранного государства.

За более подробной информацией можно обратиться по телефонам: 2-30-89, 2-36-06, 2-48-63.

«НН».


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