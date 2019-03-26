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Редкий случай: китаянка родила близнецов от разных мужчин

27.03.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились близнецы от разных отцов, сообщает издание Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.


Изображение: elrincondelosdormilones.com

Об этом стало известно после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что супруг женщины приходится отцом лишь одному ребенку. Мужчина уже заметил, что один из близнецов совсем не похож на него, и тест лишь подтвердил его подозрения.

Муж попытался получить объяснения от жены, однако она отвергла его обвинения и предположила, что он сфальсифицировал результаты теста. Позднее женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из близнецов.

Рождение близнецов, зачатых от двух различных мужчин, — исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. По различным оценкам, его вероятность составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.

 
 
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Позднее женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из близнецов.
 
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