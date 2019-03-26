Сколько раз в день можно проверять баланс на карточке в банкомате бесплатно

Быть в курсе остатка по собственному счету — логичное желание. Как правило, узнать его можно в интернет-банке или в мобильном приложении без оплаты. Но иногда баланс мы смотрим в банкомате: например, когда снимаем наличные. Если это будет устройство вашего банка, комиссию с вас в большинстве случаев не возьмут, а вот в «чужих» банках — может быть всякое. FINANCE.TUT.BY выяснил, какую комиссию берут банки за просмотр баланса в банкоматах и сколько раз в сутки это можно делать бесплатно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Информация представлена по личным дебетовым картам. Обращаем внимание, что по зарплатным проектам могут быть другие условия. Также напоминаем, что отличным способом быть в курсе всех операций по карточке, является смс-оповещение.

Название банка Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров Комиссия за просмотр баланса в иных банках Альфа-Банк Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0,70 руб для карт в любой валюте. Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк. 2.50 руб. Банк БелВЭБ Банкоматы банка и партнеров — 4 раза в сутки бесплатно, с 5 раза — 2.50 руб. Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск", БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк. Также 3 раза в сутки без комиссии можно проверить баланс в банкоматах Альфа-банка. 2.50 руб. Банк Дабрабыт Бесплатно только в устройствах банка. В других банках 0.5 BYN/ 0.25 USD/ 0.25 EUR/15RUB Банк Решение В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 руб. Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, БСБ Банк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк 0.70 руб Белагропромбанк В устройствах банка — без комиссии. В банкоматах, инфокиосках Беларусбанка, Белинвестбанка, Белгазпромбанка — 0,1 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB 1 руб/1 USD EUR / 50 RUB Беларусбанк Только в устройствах банка без комиссии. В устройствах Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк — 0,10 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB В устройствах других банков-резидентов — 0,50 руб/ 0,3 USD/ EUR / 20 RUB В устройствах банков-нерезидентов — 1 руб/ 0,5 USD/ EUR / 35 RUB Белгазпромбанк Только в устройствах банка без комиссии. 3 руб. Банк ВТБ (Беларусь) Только в устройствах банка без комиссии. 1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб. Идея Банк В устройствах банка без комиссии допустимо 2 просмотра в сутки, с 3 раза — 0,20 руб. 1 руб./ 0,6 USD /0,5 EUR МТБанк Только в устройствах банка без комиссии. 1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB Паритетбанк Только в устройствах банка без комиссии. 1,50 руб./0,7 USD/ EUR /50 RUB Приорбанк В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 руб. 2 руб. РРБ-Банк В устройствах банка и баков-партнеров — без комиссии. Количество просмотров баланса — 3 раза в сутки. По картам премиального уровня — без ограничений. Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк . 2 руб. Технобанк По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0.19 руб./0.15 USD/ EUR. По картам Белкар банкоматы банка и партнеров- 2 раза бесплатно, с 3 раза — 0.8 руб. Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк По картам Visa и MasterCard — 0.79 руб./ 0.8 USD/ EUR. По картам Белкарт — 0.19 руб. Франсабанк Только в устройствах банка без комиссии. На территории РБ — 0.70 руб., 0.3 USD/EUR, 20 RUB За границей — 1 руб., 0.70 USD/0.2 EUR/40 RUB. Цептер Банк По тарифному плану «стабильный» просмотр баланса без комиссии доступен только в устройствах банка. По тарифному плану «правильный» просмотр баланса без комиссии доступен в устройствах банка и Беларусбанка. По тарифному плану «щедрый» без комиссии проверять баланс можно в устройствах любого банка. Комиссию по тарифным планам «стабильный» и «правильный» нужно уточнять в банках, в которых вы хотите посмотреть баланс. Белорусский народный банк Только в устройствах банка без комиссии. 0.70 руб. Белинвестбанк Только в устройствах банка без комиссии. По картам Белкарт, Белкарт ПремиумMaestro просмотр баланса в банкомате Беларусбанка — 0.15 руб. По картам Visa, MasterCard, Maestro в Беларусбанке и Мтбанке — 0.15 руб. В остальных банках — 1 руб. БСБ Банк Без комиссии Без комиссии БТА Банк Только в устройствах банка без комиссии 0.50 руб. БПС-Сбербанк Только в устройствах банка без комиссии. 2.50 руб. В устройствах Беларусбанка — 0.50 руб. Статусбанк Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. А также в кассе банка или в центре поддержки держателей платёжных карт (+375 17 360 00 44) — комиссия 1 руб. Просмотр баланса в банкоматах иных банков — 1 руб.

Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров Комиссия за просмотр баланса в иных банках Альфа-Банк Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0,70 руб для карт в любой валюте. Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк. 2.50 руб. Банк БелВЭБ Банкоматы банка и партнеров — 4 раза в сутки бесплатно, с 5 раза — 2.50 руб. Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск", БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк. Также 3 раза в сутки без комиссии можно проверить баланс в банкоматах Альфа-банка. 2.50 руб. Банк Дабрабыт Бесплатно только в устройствах банка. В других банках 0.5 BYN/ 0.25 USD/ 0.25 EUR/15RUB Банк Решение В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 руб. Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, БСБ Банк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк 0.70 руб Белагропромбанк В устройствах банка — без комиссии. В банкоматах, инфокиосках Беларусбанка, Белинвестбанка, Белгазпромбанка — 0,1 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB 1 руб/1 USD EUR / 50 RUB Беларусбанк Только в устройствах банка без комиссии. В устройствах Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк — 0,10 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB В устройствах других банков-резидентов — 0,50 руб/ 0,3 USD/ EUR / 20 RUB В устройствах банков-нерезидентов — 1 руб/ 0,5 USD/ EUR / 35 RUB Белгазпромбанк Только в устройствах банка без комиссии. 3 руб. Банк ВТБ (Беларусь) Только в устройствах банка без комиссии. 1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб. Идея Банк В устройствах банка без комиссии допустимо 2 просмотра в сутки, с 3 раза — 0,20 руб. 1 руб./ 0,6 USD /0,5 EUR МТБанк Только в устройствах банка без комиссии. 1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB Паритетбанк Только в устройствах банка без комиссии. 1,50 руб./0,7 USD/ EUR /50 RUB Приорбанк В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 руб. 2 руб. РРБ-Банк В устройствах банка и баков-партнеров — без комиссии. Количество просмотров баланса — 3 раза в сутки. По картам премиального уровня — без ограничений. Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк . 2 руб. Технобанк По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0.19 руб./0.15 USD/ EUR. По картам Белкар банкоматы банка и партнеров- 2 раза бесплатно, с 3 раза — 0.8 руб. Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк По картам Visa и MasterCard — 0.79 руб./ 0.8 USD/ EUR. По картам Белкарт — 0.19 руб. Франсабанк Только в устройствах банка без комиссии. На территории РБ — 0.70 руб., 0.3 USD/EUR, 20 RUB За границей — 1 руб., 0.70 USD/0.2 EUR/40 RUB. Цептер Банк По тарифному плану «стабильный» просмотр баланса без комиссии доступен только в устройствах банка. По тарифному плану «правильный» просмотр баланса без комиссии доступен в устройствах банка и Беларусбанка. По тарифному плану «щедрый» без комиссии проверять баланс можно в устройствах любого банка. Комиссию по тарифным планам «стабильный» и «правильный» нужно уточнять в банках, в которых вы хотите посмотреть баланс. Белорусский народный банк Только в устройствах банка без комиссии. 0.70 руб. Белинвестбанк Только в устройствах банка без комиссии. По картам Белкарт, Белкарт ПремиумMaestro просмотр баланса в банкомате Беларусбанка — 0.15 руб. По картам Visa, MasterCard, Maestro в Беларусбанке и Мтбанке — 0.15 руб. В остальных банках — 1 руб. БСБ Банк Без комиссии Без комиссии БТА Банк Только в устройствах банка без комиссии 0.50 руб. БПС-Сбербанк Только в устройствах банка без комиссии. 2.50 руб. В устройствах Беларусбанка — 0.50 руб. Статусбанк Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. А также в кассе банка или в центре поддержки держателей платёжных карт (+375 17 360 00 44) — комиссия 1 руб. Просмотр баланса в банкоматах иных банков — 1 руб.