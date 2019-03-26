Сколько раз в день можно проверять баланс на карточке в банкомате бесплатно

Быть в курсе остатка по собственному счету — логичное желание. Как правило, узнать его можно в интернет-банке или в мобильном приложении без оплаты. Но иногда баланс мы смотрим в банкомате: например, когда снимаем наличные. Если это будет устройство вашего банка, комиссию с вас в большинстве случаев не возьмут, а вот в «чужих» банках — может быть всякое. FINANCE.TUT.BY выяснил, какую комиссию берут банки за просмотр баланса в банкоматах и сколько раз в сутки это можно делать бесплатно.
Информация представлена по личным дебетовым картам. Обращаем внимание, что по зарплатным проектам могут быть другие условия. Также напоминаем, что отличным способом быть в курсе всех операций по карточке, является смс-оповещение.
Название банка
Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров
Комиссия за просмотр баланса в иных банках
Альфа-Банк
Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0,70 руб для карт в любой валюте.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк.
2.50 руб.
Банк БелВЭБ
Банкоматы банка и партнеров — 4 раза в сутки бесплатно, с 5 раза — 2.50 руб.
Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск", БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.
Также 3 раза в сутки без комиссии можно проверить баланс в банкоматах Альфа-банка.
2.50 руб.
Банк Дабрабыт
Бесплатно только в устройствах банка.
В других банках 0.5 BYN/ 0.25 USD/ 0.25
EUR/15RUB
Банк Решение
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 руб.
1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб.
Идея Банк
В устройствах банка без комиссии допустимо 2 просмотра в сутки, с 3 раза — 0,20 руб.
1 руб./ 0,6 USD /0,5 EUR
МТБанк
Только в устройствах банка без комиссии.
1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB
Паритетбанк
Только в устройствах банка без комиссии.
1,50 руб./0,7 USD/ EUR /50 RUB
Приорбанк
В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 руб.
2 руб.
РРБ-Банк
В устройствах банка и баков-партнеров — без комиссии.
Количество просмотров баланса — 3 раза в сутки. По картам премиального уровня — без ограничений.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк .
2 руб.
Технобанк
По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0.19 руб./0.15 USD/ EUR.
По картам Белкар банкоматы банка и партнеров- 2 раза бесплатно, с 3 раза — 0.8 руб.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк
По картам Visa и MasterCard — 0.79 руб./ 0.8 USD/ EUR.
По картам Белкарт — 0.19 руб.
Франсабанк
Только в устройствах банка без комиссии.
На территории РБ — 0.70 руб., 0.3 USD/EUR, 20 RUB
За границей — 1 руб., 0.70 USD/0.2 EUR/40 RUB.
Цептер Банк
По тарифному плану «стабильный» просмотр баланса без комиссии доступен только в устройствах банка. По тарифному плану «правильный» просмотр баланса без комиссии доступен в устройствах банка и Беларусбанка.
По тарифному плану «щедрый» без комиссии проверять баланс можно в устройствах любого банка.
Комиссию по тарифным планам «стабильный» и «правильный» нужно уточнять в банках, в которых вы хотите посмотреть баланс.
Белорусский народный банк
Только в устройствах банка без комиссии.
0.70 руб.
Белинвестбанк
Только в устройствах банка без комиссии.
По картам Белкарт, Белкарт ПремиумMaestro просмотр баланса в банкомате Беларусбанка — 0.15 руб. По картам Visa, MasterCard, Maestro в Беларусбанке и Мтбанке — 0.15 руб.
В остальных банках — 1 руб.
БСБ Банк
Без комиссии
Без комиссии
БТА Банк
Только в устройствах банка без комиссии
0.50 руб.
БПС-Сбербанк
Только в устройствах банка без комиссии.
2.50 руб.
В устройствах Беларусбанка — 0.50 руб.
Статусбанк
Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. А также в кассе банка или в центре поддержки держателей платёжных карт (+375 17 360 00 44) — комиссия 1 руб.
Просмотр баланса в банкоматах иных банков — 1 руб.
Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров
Комиссия за просмотр баланса в иных банках
Альфа-Банк
Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0,70 руб для карт в любой валюте.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк.
2.50 руб.
Банк БелВЭБ
Банкоматы банка и партнеров — 4 раза в сутки бесплатно, с 5 раза — 2.50 руб.
Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск", БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.
Также 3 раза в сутки без комиссии можно проверить баланс в банкоматах Альфа-банка.
2.50 руб.
Банк Дабрабыт
Бесплатно только в устройствах банка.
В других банках 0.5 BYN/ 0.25 USD/ 0.25
EUR/15RUB
Банк Решение
В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 руб.
1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб.
Идея Банк
В устройствах банка без комиссии допустимо 2 просмотра в сутки, с 3 раза — 0,20 руб.
1 руб./ 0,6 USD /0,5 EUR
МТБанк
Только в устройствах банка без комиссии.
1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB
Паритетбанк
Только в устройствах банка без комиссии.
1,50 руб./0,7 USD/ EUR /50 RUB
Приорбанк
В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 руб.
2 руб.
РРБ-Банк
В устройствах банка и баков-партнеров — без комиссии.
Количество просмотров баланса — 3 раза в сутки. По картам премиального уровня — без ограничений.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк .
2 руб.
Технобанк
По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0.19 руб./0.15 USD/ EUR.
По картам Белкар банкоматы банка и партнеров- 2 раза бесплатно, с 3 раза — 0.8 руб.
Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк
По картам Visa и MasterCard — 0.79 руб./ 0.8 USD/ EUR.
По картам Белкарт — 0.19 руб.
Франсабанк
Только в устройствах банка без комиссии.
На территории РБ — 0.70 руб., 0.3 USD/EUR, 20 RUB
За границей — 1 руб., 0.70 USD/0.2 EUR/40 RUB.
Цептер Банк
По тарифному плану «стабильный» просмотр баланса без комиссии доступен только в устройствах банка. По тарифному плану «правильный» просмотр баланса без комиссии доступен в устройствах банка и Беларусбанка.
По тарифному плану «щедрый» без комиссии проверять баланс можно в устройствах любого банка.
Комиссию по тарифным планам «стабильный» и «правильный» нужно уточнять в банках, в которых вы хотите посмотреть баланс.
Белорусский народный банк
Только в устройствах банка без комиссии.
0.70 руб.
Белинвестбанк
Только в устройствах банка без комиссии.
По картам Белкарт, Белкарт ПремиумMaestro просмотр баланса в банкомате Беларусбанка — 0.15 руб. По картам Visa, MasterCard, Maestro в Беларусбанке и Мтбанке — 0.15 руб.
В остальных банках — 1 руб.
БСБ Банк
Без комиссии
Без комиссии
БТА Банк
Только в устройствах банка без комиссии
0.50 руб.
БПС-Сбербанк
Только в устройствах банка без комиссии.
2.50 руб.
В устройствах Беларусбанка — 0.50 руб.
Статусбанк
Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. А также в кассе банка или в центре поддержки держателей платёжных карт (+375 17 360 00 44) — комиссия 1 руб.
Просмотр баланса в банкоматах иных банков — 1 руб.