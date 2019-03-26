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Сколько раз в день можно проверять баланс на карточке в банкомате бесплатно

27.03.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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Быть в курсе остатка по собственному счету — логичное желание. Как правило, узнать его можно в интернет-банке или в мобильном приложении без оплаты. Но иногда баланс мы смотрим в банкомате: например, когда снимаем наличные. Если это будет устройство вашего банка, комиссию с вас в большинстве случаев не возьмут, а вот в «чужих» банках — может быть всякое. FINANCE.TUT.BY выяснил, какую комиссию берут банки за просмотр баланса в банкоматах и сколько раз в сутки это можно делать бесплатно.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
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Информация представлена по личным дебетовым картам. Обращаем внимание, что по зарплатным проектам могут быть другие условия. Также напоминаем, что отличным способом быть в курсе всех операций по карточке, является смс-оповещение.

Название банка

Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров

Комиссия за просмотр баланса в иных банках

Альфа-Банк

Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0,70 руб для карт в любой валюте.

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк.

2.50 руб.

Банк БелВЭБ

Банкоматы банка и партнеров — 4 раза в сутки бесплатно, с 5 раза — 2.50 руб.

Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск", БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

Также 3 раза в сутки без комиссии можно проверить баланс в банкоматах Альфа-банка.

2.50 руб.

Банк Дабрабыт

Бесплатно только в устройствах банка.

В других банках 0.5 BYN/ 0.25 USD/ 0.25

EUR/15RUB

Банк Решение

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 руб.

Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, БСБ Банк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк

0.70 руб

Белагропромбанк

В устройствах банка — без комиссии. В банкоматах, инфокиосках Беларусбанка, Белинвестбанка, Белгазпромбанка — 0,1 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB

1 руб/1 USD EUR / 50 RUB

Беларусбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

В устройствах Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк — 0,10 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB

В устройствах других банков-резидентов — 0,50 руб/ 0,3 USD/ EUR / 20 RUB

В устройствах банков-нерезидентов — 1 руб/ 0,5 USD/ EUR / 35 RUB

Белгазпромбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

3 руб.

Банк ВТБ (Беларусь)

Только в устройствах банка без комиссии.

1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб.

Идея Банк

В устройствах банка без комиссии допустимо 2 просмотра в сутки, с 3 раза — 0,20 руб.

1 руб./ 0,6 USD /0,5 EUR

МТБанк

Только в устройствах банка без комиссии.

1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB

Паритетбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

1,50 руб./0,7 USD/ EUR /50 RUB

Приорбанк

В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 руб.

2 руб.

РРБ-Банк

В устройствах банка и баков-партнеров — без комиссии.

Количество просмотров баланса — 3 раза в сутки. По картам премиального уровня — без ограничений.

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк .

2 руб.

Технобанк

По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0.19 руб./0.15 USD/ EUR.

По картам Белкар банкоматы банка и партнеров- 2 раза бесплатно, с 3 раза — 0.8 руб.

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк

По картам Visa и MasterCard — 0.79 руб./ 0.8 USD/ EUR.

По картам Белкарт — 0.19 руб.

Франсабанк

Только в устройствах банка без комиссии.

На территории РБ — 0.70 руб., 0.3 USD/EUR, 20 RUB

За границей — 1 руб., 0.70 USD/0.2 EUR/40 RUB.

Цептер Банк

По тарифному плану «стабильный» просмотр баланса без комиссии доступен только в устройствах банка. По тарифному плану «правильный» просмотр баланса без комиссии доступен в устройствах банка и Беларусбанка.

По тарифному плану «щедрый» без комиссии проверять баланс можно в устройствах любого банка.

Комиссию по тарифным планам «стабильный» и «правильный» нужно уточнять в банках, в которых вы хотите посмотреть баланс.

Белорусский народный банк

Только в устройствах банка без комиссии.

0.70 руб.

Белинвестбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

По картам Белкарт, Белкарт ПремиумMaestro просмотр баланса в банкомате Беларусбанка — 0.15 руб. По картам Visa, MasterCard, Maestro в Беларусбанке и Мтбанке — 0.15 руб.

В остальных банках — 1 руб.

БСБ Банк

Без комиссии

Без комиссии

БТА Банк

Только в устройствах банка без комиссии

0.50 руб.

БПС-Сбербанк

Только в устройствах банка без комиссии.

2.50 руб.

В устройствах Беларусбанка — 0.50 руб.

Статусбанк

Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. А также в кассе банка или в центре поддержки держателей платёжных карт (+375 17 360 00 44) — комиссия 1 руб.

Просмотр баланса в банкоматах иных банков — 1 руб.

Комиссия за просмотр баланса в устройствах банка и банков-партнеров

Комиссия за просмотр баланса в иных банках
Альфа-Банк

Банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0,70 руб для карт в любой валюте.

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Технобанк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Банк ВТБ, Белорусский народный банк.

2.50 руб.
Банк БелВЭБ

Банкоматы банка и партнеров — 4 раза в сутки бесплатно, с 5 раза — 2.50 руб.

Банки-партнеры: Технобанк, Банк Москва-Минск", БСБ Банк, РРБ-Банк, Идея Банк.

Также 3 раза в сутки без комиссии можно проверить баланс в банкоматах Альфа-банка.

2.50 руб.
Банк Дабрабыт

Бесплатно только в устройствах банка.

В других банках 0.5 BYN/ 0.25 USD/ 0.25

EUR/15RUB
Банк Решение

В устройствах банка — без комиссии, в банкоматах банков-партнеров — 0,30 руб.

Банки-партнеры: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, Паритетбанк, БСБ Банк, Цептер Банк, БТА Банк, Франсабанк

0.70 руб
Белагропромбанк

В устройствах банка — без комиссии. В банкоматах, инфокиосках Беларусбанка, Белинвестбанка, Белгазпромбанка — 0,1 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB

1 руб/1 USD EUR / 50 RUB
Беларусбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

В устройствах Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк — 0,10 руб/0,1 USD/ EUR / 5 RUB

В устройствах других банков-резидентов — 0,50 руб/ 0,3 USD/ EUR / 20 RUB

В устройствах банков-нерезидентов — 1 руб/ 0,5 USD/ EUR / 35 RUB
Белгазпромбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

3 руб.
Банк ВТБ (Беларусь)

Только в устройствах банка без комиссии.

1 раз в месяц можно просматривать без комиссии. Со второго раза — 1 руб.
Идея Банк

В устройствах банка без комиссии допустимо 2 просмотра в сутки, с 3 раза — 0,20 руб.

1 руб./ 0,6 USD /0,5 EUR
МТБанк

Только в устройствах банка без комиссии.

1,50 BYN/0,80 USD /EUR/45 RUB
Паритетбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

1,50 руб./0,7 USD/ EUR /50 RUB
Приорбанк

В устройствах банка без комиссии 4 раза в сутки, с 5 раза — 0.50 руб.

2 руб.
РРБ-Банк

В устройствах банка и баков-партнеров — без комиссии.

Количество просмотров баланса — 3 раза в сутки. По картам премиального уровня — без ограничений.

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, Альфа-Банк, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, Технобанк, Идея Банк .

2 руб.
Технобанк

По картам Visa и MasterCard банкоматы банка и партнеров — 2 раза в сутки бесплатно, с 3 раза — 0.19 руб./0.15 USD/ EUR.

По картам Белкар банкоматы банка и партнеров- 2 раза бесплатно, с 3 раза — 0.8 руб.

Банки-партнеры: Банк БелВЭБ, БСБ Банк, Банк Дабрабыт, РРБ-Банк, Идея Банк

По картам Visa и MasterCard — 0.79 руб./ 0.8 USD/ EUR.

По картам Белкарт — 0.19 руб.
Франсабанк

Только в устройствах банка без комиссии.

На территории РБ — 0.70 руб., 0.3 USD/EUR, 20 RUB

За границей — 1 руб., 0.70 USD/0.2 EUR/40 RUB.
Цептер Банк

По тарифному плану «стабильный» просмотр баланса без комиссии доступен только в устройствах банка. По тарифному плану «правильный» просмотр баланса без комиссии доступен в устройствах банка и Беларусбанка.

По тарифному плану «щедрый» без комиссии проверять баланс можно в устройствах любого банка.

Комиссию по тарифным планам «стабильный» и «правильный» нужно уточнять в банках, в которых вы хотите посмотреть баланс.
Белорусский народный банк

Только в устройствах банка без комиссии.

0.70 руб.
Белинвестбанк

Только в устройствах банка без комиссии.

По картам Белкарт, Белкарт ПремиумMaestro просмотр баланса в банкомате Беларусбанка — 0.15 руб. По картам Visa, MasterCard, Maestro в Беларусбанке и Мтбанке — 0.15 руб.

В остальных банках — 1 руб.
БСБ Банк

Без комиссии

Без комиссии
БТА Банк

Только в устройствах банка без комиссии

0.50 руб.
БПС-Сбербанк

Только в устройствах банка без комиссии.

2.50 руб.

В устройствах Беларусбанка — 0.50 руб.
Статусбанк

Баланс карты без комиссии можно узнать только в интернет-банке или приложении. А также в кассе банка или в центре поддержки держателей платёжных карт (+375 17 360 00 44) — комиссия 1 руб.

Просмотр баланса в банкоматах иных банков — 1 руб.
Переводы с карты на карту любого банка Беларуси
 
Теги: Минск
 
 
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Быть в курсе остатка по собственному счету - логичное желание. Как правило, узнать его можно в интернет-банке или в мобильном приложении без оплаты. Но иногда баланс...
 
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