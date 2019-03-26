Погранпереход «Верхний Теребежов» станет больше

Реконструкция п.п. «Верхний Теребежов», который функционирует на белорусско-украинской границе с 1995 года, находится в активной фазе.

Его пропускная способность составляет 500 транспортных средств в сутки: 430 легковых, 50 грузовых, 20 автобусов. После реконструкции она увеличится почти в два раза: до 900 транспортных средств в сутки (780 легковых, 100 грузовых, 20 автобусов), сообщили в Брестской таможне.