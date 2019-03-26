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Погранпереход «Верхний Теребежов» станет больше

27.03.2019 09:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Погранпереход «Верхний Теребежов» станет больше
Брестская таможня

Реконструкция п.п. «Верхний Теребежов», который функционирует на белорусско-украинской границе с 1995 года, находится в активной фазе.

Его пропускная способность составляет 500 транспортных средств в сутки: 430 легковых, 50 грузовых, 20 автобусов. После реконструкции она увеличится почти в два раза: до 900 транспортных средств в сутки (780 легковых, 100 грузовых, 20 автобусов), сообщили в Брестской таможне.

Вместо шести каналов для движения транспортных средств появится 12 (по 6 на въезд и на выезд) с осуществлением на них всех видов контроля, функционированием системы «красного» и «зеленого» коридоров. 

Погранпереход «Верхний Теребежов» станет больше
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