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Возле Минска построят необычные таунхаусы от британских архитекторов

27.03.2019 09:16 — Разное | Партизан  
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Застройщик "А-100 Девелопмент" представил современные таунхаусы, которые появятся в жилом комплексе "Зеленая гавань".



В разработке проекта принимали участие английские архитекторы. "Зеленая гавань" возводится в 3,5 км от МКАД, по соседству с заказником "Стиклево" и гольф-полями с собственной академией. На территории появятся площади, бульвары, скверы, аллеи и места для отдыха, пишет БелТА. 
Строительство комплекса уже в самом разгаре, и недавно застройщик представил здесь новый тип жилья: таунхаусы. Эти дома представляют собой несколько двухэтажных частных домов ("квартир"), объединенных вместе. Каждый имеет собственный участок и место для автомобиля. 

В "Зеленой гавани" появятся таунхаусы двух видов: на 127 и 137 квадратных метров. Внутри предусмотрены огромная гостиная с буфетом и кухней (до 46 "квадратов"), три спальни, столько же ванных комнат, большая гардеробная и постирочная. Но это лишь видение архитектора – окончательную планировку можно придумать еще на этапе строительства. Неизменными останутся потолки – 2,8 метра. Кроме того, в каждом доме предполагается мини-котельная, а из кранов потечет питьевая вода из собственных скважин. 



Фасады представлены в трех вариантах: под кирпич, графит и дерево. Каждый дом имеет участок от 0,4 до 1,4 сотки – оптимальная площадь для личного сада, небольшого огорода и зоны барбекю. Задний двор организован со стороны коттеджей, а со стороны улицы предусмотрена площадка для нескольких автомобилей. ─ Таунхаусы – это идеальный вариант для тех, кто хочет жить в загородном доме, но не готов тратить большие деньги. Многих останавливает необходимость отвечать за свой дом и ухаживать за участком. 

А таунхаусы позволяют вести загородный образ жизни, не обременяя себя никакими заботами. Заниматься эксплуатацией всех домов и общественных пространств в "Зеленой гавани" будет собственная управляющая компания, ─ рассказывает директор "А-100 Девелопмент" Светлана Шевлик. Рядом с таунхаусами появятся скверы и детские площадки. 

Предусмотрены и зеленые зоны с турниками и местами для занятий йогой. Среди объектов социальной инфраструктуры – детский сад и школа. Также будут выделены места под магазины, аптеки, кафе и рестораны. В проект заложена и площадка-форум, где смогут встречаться жители комплекса. Территория загородного квартала будет частично огорожена – перемещаться на автомобиле смогут только жители и их гости.


 
 
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Застройщик "А-100 Девелопмент" представил современные таунхаусы, которые появятся в жилом комплексе "Зеленая гавань".
 
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