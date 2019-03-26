В России задержали бывшего министра Михаила Абызова, уроженца Минска

26 марта в Москве задержали российского экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова.

Абызов, который последнее время не находился в России, приехал в Москву на день рождения друга, пишут российские СМИ.





Следственный комитет официально объявил о возбуждении против Абызова уголовного дела и проведении следственных действий.





Вечером 26 марта Абызов был доставлен в Следственный комитет.



