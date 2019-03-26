|
В России задержали бывшего министра Михаила Абызова, уроженца Минска
СК возбудил против бывшего чиновника уголовное дело.
26 марта в Москве задержали российского экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова.
Абызов, который последнее время не находился в России, приехал в Москву на день рождения друга, пишут российские СМИ.
Следственный комитет официально объявил о возбуждении против Абызова уголовного дела и проведении следственных действий.
Вечером 26 марта Абызов был доставлен в Следственный комитет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СК возбудил против бывшего чиновника уголовное дело.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)