|
С «Погоней» и по-белорусски. ФК «Дняпро» представил свою эмблему
Могилевский «Днепр» в прошлом году хоть и вылетел из Высшей лиги чемпионата Беларуси, но все равно останется в элите.
Это стало возможно благодаря их слиянию с минским «Лучом». Новому клубу пришлось сменить название. Теперь команда из Могилева и по-белорусски, и по-русски будет называться одинаково — «Дняпро».
Клуб «Дняпро» также представил новую эмблему. Она выполнена на белорусском языке, а также на ней можно увидеть «Погоню», которая присутствует и на гербе Могилева. Чемпионат страны стартует в эту пятницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевский «Днепр» в прошлом году хоть и вылетел из Высшей лиги чемпионата Беларуси, но все равно останется в элите.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)