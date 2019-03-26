С «Погоней» и по-белорусски. ФК «Дняпро» представил свою эмблему









Это стало возможно благодаря их слиянию с минским «Лучом». Новому клубу пришлось сменить название. Теперь команда из Могилева и по-белорусски, и по-русски будет называться одинаково — «Дняпро».





Клуб «Дняпро» также представил новую эмблему. Она выполнена на белорусском языке, а также на ней можно увидеть «Погоню», которая присутствует и на гербе Могилева. Чемпионат страны стартует в эту пятницу.



