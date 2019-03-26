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С «Погоней» и по-белорусски. ФК «Дняпро» представил свою эмблему

27.03.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Могилевский «Днепр» в прошлом году хоть и вылетел из Высшей лиги чемпионата Беларуси, но все равно останется в элите.



Это стало возможно благодаря их слиянию с минским «Лучом». Новому клубу пришлось сменить название. Теперь команда из Могилева и по-белорусски, и по-русски будет называться одинаково — «Дняпро».

Клуб «Дняпро» также представил новую эмблему. Она выполнена на белорусском языке, а также на ней можно увидеть «Погоню», которая присутствует и на гербе Могилева. Чемпионат страны стартует в эту пятницу.


 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевский «Днепр» в прошлом году хоть и вылетел из Высшей лиги чемпионата Беларуси, но все равно останется в элите.
 
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