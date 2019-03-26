ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Якубович полетал вдруг на вертолете над Брестом и сходил в музей паровозов

27.03.2019 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
26 марта известный телеведущий Леонид Якубович провел день в Бресте. Целью визита стали съемки Музея железнодорожной техники для передачи «Первого канала» «Живая жизнь», пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

«Живая жизнь» — это новый проект, где ведущие популярных передач рассказывают о своих увлечениях, о том, что им кажется удивительным и любопытным. Известно, когда в ноябре прошлого года Леонид Якубович посетил Брест, его сильно впечатлил Музей железнодорожной техники. И вот звездный ведущий вернулся, чтобы сделать сюжет об этом уникальном месте и людях, которые сделали его таким.



— В передаче «Живая жизнь» я буду рассказывать о людях, которых я встречал в жизни, — сообщил Леонид Аркадьевич, — о тех, у кого есть какие-то замечательные впечатления, горят глаза. О тех, кто еще не устал от жизни. Побывав здесь один раз, я понял, что не рассказать телезрителям про Музей железнодорожной техники в Бресте нельзя. Поэтому я прилетел сюда и привез с собой группу «Первого канала».


Съемочная группа начала репортаж с воздуха — над паровозами и вагонами несколько минут кружил вертолет. Дети, которых в эти каникулярные дни в музее множество, приветствовали московских гостей с земли. А потом Леонид Якубович прошел к тем самым людям, у которых «горят глаза» — за рассказом, как это все создавалось. Их лица мы увидим в получасовой программе «Живая жизнь» в одном из субботних эфиров «Первого канала».


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 марта известный телеведущий Леонид Якубович провел день в Бресте. Целью визита стали съемки Музея железнодорожной техники для передачи «Первого канала» «Живая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Женщина родила близнецов от разных мужчин после супружеской измены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика