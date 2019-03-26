Леонид Якубович полетал вдруг на вертолете над Брестом и сходил в музей паровозов





Фото: Вечерний Брест





«Живая жизнь» — это новый проект, где ведущие популярных передач рассказывают о своих увлечениях, о том, что им кажется удивительным и любопытным. Известно, когда в ноябре прошлого года Леонид Якубович посетил Брест , его сильно впечатлил Музей железнодорожной техники. И вот звездный ведущий вернулся, чтобы сделать сюжет об этом уникальном месте и людях, которые сделали его таким.













— В передаче «Живая жизнь» я буду рассказывать о людях, которых я встречал в жизни, — сообщил Леонид Аркадьевич, — о тех, у кого есть какие-то замечательные впечатления, горят глаза. О тех, кто еще не устал от жизни. Побывав здесь один раз, я понял, что не рассказать телезрителям про Музей железнодорожной техники в Бресте нельзя. Поэтому я прилетел сюда и привез с собой группу «Первого канала».









Съемочная группа начала репортаж с воздуха — над паровозами и вагонами несколько минут кружил вертолет. Дети, которых в эти каникулярные дни в музее множество, приветствовали московских гостей с земли. А потом Леонид Якубович прошел к тем самым людям, у которых «горят глаза» — за рассказом, как это все создавалось. Их лица мы увидим в получасовой программе «Живая жизнь» в одном из субботних эфиров «Первого канала».



