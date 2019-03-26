Женщина родила близнецов от разных мужчин после супружеской измены

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Об этом стало известно после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что супруг женщины приходится отцом лишь одному ребенку. Мужчина уже заметил, что один из близнецов совсем не похож на него, и тест лишь подтвердил его подозрения.





Муж попытался получить объяснения от жены, однако она отвергла его обвинения и предположила, что он сфальсифицировал результаты теста. Позднее женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из близнецов.





Рождение близнецов, зачатых от двух различных мужчин, — исключительно редкий феномен, который называют гетеропатернальной суперфекундацией. По различным оценкам, его вероятность составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев.





В марте сообщалось, что жительница американского штата Техас за девять минут родила шестерых детей. На свет появились две девочки и четыре мальчика весом от 800 до 1300 граммов.











