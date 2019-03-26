В Беларуси 75-80% хозяйств – как “Купаловское”

В Беларуси 75-80 процентов составляют хозяйства наподобие агрохолдинга “Купаловское”, а не 20-25%, как утверждает Лукашенко.





25-26 марта беларуский руководитель посетил Могилевскую область, где “пустил под нож” ряд руководителей региона. Недовольство Лукашенко вызвало состояние агрохолдинга “Купаловское”, бывший руководитель которого покончил с собой год назад.





Беларускай праўды – лидер Беларуского Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, долгие годы возглавлявший профсоюз АПК. Собеседник





- 26 марта Лукашенко устроил разнос руководству Могилевской области: председателя облисполкома Владимира Доманевского отправил в отставку, председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова отправил руководить агрохолдингом “Купаловское”, помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова назначил исполняющим обязанности председателя райисполкома. Много кадровых перестановок – из-за чего?





- Я бы ответил на этот вопрос цитатой, сделанной сегодня на своей странице в Фейсбуке: «Пытаться делать эффективным сельское хозяйство в отсутствие хозяина на земле – то же самое, что тащить в гору камень – в истории это известно как Сизифов труд. Сегодня мы видели очередную за четверть века попытку Сизифа затащить камень в гору. Результат оказался предсказуем – камень снова со страшным грохотом скатился вниз, увлекая за собой помощников незадачливого Сизифа. Сизиф древности вновь и вновь пренебрегал законами земного притяжения, наш Сизиф вновь и вновь игнорирует законы собственности. А без неё село – неподъёмный камень, который никакая сила не вытянет в гору. Ничему и никогда не учит история тех, кто не способен усваивать ее уроки…»





- «Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все. Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивая в том числе и на главу Минсельхозпрода Леонида Зайца), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову) принимайте решение. Всех под нож, всех до единого», — это цитата из Лукашенко. А разве такая картина, которую описал беларуский руководитель, не стандартная для колхозов-совхозов-агрохолдингов?





- В этом и заключается постигшая нас трагедия, которую Лукашенко никогда и ни за что не признает. Таких хозяйств, как «Купаловское», у нас не 20-25 процентов, как он утверждает, а 75-80 процентов. И с каждым годом их становится всё больше, и процесс этот не остановим до тех пор, пока не поменяется власть и не начнёт проводить неотложные реформы на селе, признает, наконец, право собственности и позволит появиться хозяину. Если бы Лукашенко был не столь безнадежно необучаемым, он бы непременно задался вопросом: почему в этом «Освенциме» (кстати, весьма вольное, недопустимое сравнение), где столько погонял и контролёров, включая его самого, коровы утопают в навозной жиже, а ни у одного фермера, ни у одного хозяина ничего подобного никогда не встречается?





Так и подмывает сказать Лукашенко – если ты так близко к сердцу принимаешь страдания несчастных животных, так отвяжись от них, ради Бога, заставляя мучиться и погибать в твоих бесхозных колхозах-душегубках! Не лей понапрасну слёзы жалости, а дай возможность появиться хозяину у этих коров, и через год-другой все без исключения животные в стране будут досмотрены, будут находиться в чистоте и сухости! Ведь сделанный тобою сегодня разнос есть ни что иное как приговор, последний гвоздь в гроб той системы управления и хозяйствования, которую ты выстроил. Вернее, отсутствия всякой системы управления и хозяйствования, поскольку это методы руководства времен военного коммунизма. Что подтверждает и твоя риторика –«всех под нож, всех до единого». Хорошо хоть не «всех расстрелять, и немедленно», хотя и такая риторика из уст Лукашенко, кажется, уже никого бы не шокировала…





- «Виноват – наручники и сразу в следственный изолятор». Расстрельная риторика все чаще звучит из уст Лукашенко. И эта лексика касается не только и не столько сельского хозяйства – она характеризует жизнь в стране в целом. Это элемент предвыборной кампании или закручивание гаек?





- Можно допустить, что в этом шоу присутствует элементы предвыборной кампании и закручивания гаек, но, боюсь, что всё для нас значительно хуже. Ведь на самом деле эмоции Лукашенко были неподдельными, негодовал он искренне. А это означает только одно, что мы имеем дело с фанатиком. И Лукашенко, как фанатик-верующий, свято верит, что террор над кадрами, расправы, угрозы, посадки – единственный и универсальный способ заставить людей добросовестно трудиться. Никакой иной мотивации он, как и подобает фанатику, не признаёт и никогда не признает – там, где вера, там нет места рассудку. В наше время стремиться такими дикими, пещерными методами руководить страной – это подлинная трагедия. Вся беда в том, что трагедия одного человека стала трагедией всего народа. Будущее страны видится не просто печальным, а катастрофическим, если, конечно, не случится какой-то форс-мажор.





- Почему жизнь в Беларуси ухудшается, если по всем ключевым вопросам жизнедеятельности страны решения принимает лично Лукашенко?





- Даже если бы Лукашенко был ни с кем не сравнимым мудрецом, то и в этом случае он просто не в состоянии был бы всё знать и во всём разбираться. (Впрочем, если бы он был таким мудрецом, то никогда систему управления, подобную нашей, не выстраивал). Уникальных, разбирающихся во всём людей до сих пор не было на земле и, пожалуй, не будет впредь. Поэтому любая стремящаяся к развитию система государственного управления стремится исключить как ненормальную и не сулящую ничего хорошего для страны и её народа ситуацию, когда решения по всем ключевым вопросам принимает один человек. Тем более это актуально для нашего случая, когда эти решения принимает единолично человек без сколько-нибудь серьезного управленческого опыта. Отсюда и чудовищное количество ошибок, отсюда и архаика руководства, отсюда и нетерпимость к знающим, умелым управленцам, отсюда их отторжение и замена серыми посредственностями.





Как результат – провал практически по всем основным стратегическим направлениям развития страны, отсюда чувство безнадежности и обреченности у элит, всего населения страны, которым сегодняшние события в Шклове добавили существенный градус ожидания неизбежности катастрофы…







