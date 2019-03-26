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15 задержанных — результат праздника «БНР-101»

27.03.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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После двух суток заключения осужден активист Дмитрий Дашкевич. Суд Центрального района Минска признал его виновным по статье 23.34 Административного кодекса о нарушении порядка проведения массовых уличных мероприятий.

15 задержанных — результат праздника «БНР-101»
 Дмитрий Дашкевич был задержан 24 марта во время концерта по случаю 101 годовщины БНР в Минске. 25 марта были задержаны еще 15 человек, в том числе известные белорусские музыканты, пишет Белсат.

На 45 базовых, или 1150 белорусских рублей наказали Дмитрия Дашкевича за призыв приходить на ежедневную вахту в Куропаты около скандально известного ресторана «Поедем поедим». Решение судьи Ивана Костяна Дмитрий Дашкевич собирается обжаловать.

«Я на суде отметил, что их президент на «Большом разговоре» приглашал садиться на «скамью Клинтона» в Куропатах и рюмку опрокидывать — и это не является несанкционированным мероприятием. А молитва и свечи – несанкционированное. Этим приговором они сами против себя свидетельствуют», – говорит Дмитрий Дашкевич.


Дашкевича задержали после выступления во время концерта в Киевском сквере Минска 24 марта. В День Воли, 25 марта, список задержанных пополнили Лявон Вольский, Игорь Варашкевич, Павел Аракелян и Дмитрий Войтюшкевич. Музыканты собирались устроить уличный концерт, но не успели даже расчехлить гитары.

«Я не вижу ничего плохого в том, чтобы этот концерт состоялся, так как все-таки праздник. У них достаточно сил и ресурсов, чтобы этот концерт охранять, чтобы эти люди тоже успевали и поскакали. И не было бы такого безумного пиара, ведь это пошло намного шире, чем планировалось», – сообщил Дмитрий Войтюшкевич.

Политиков Виталия Рымашевского и Николая Козлова задержали по дороге к улице Володарского, где они собирались возложить цветы возле здания, где объявили БНР. Всего вчера были задержаны 15 человек.

«Они хотят заставить людей бояться. И на всякие проявления того, что кто-то может не бояться, они пытаются демонстративно свои карательные функции обнаружить – в этом нет никакого сомнения. А кто-то хочет выслужиться: те самые «шунявки» – чем они отличаются от обычного милиционера? Своими нечестными поведением», – говорит Николай Козлов.

Празднование 101-й годовщины БНР продолжалось три дня, и, несмотря на все препятствия, минчане не могли не заметить праздник.
«Немного так: мне звонил папа, поздравлял, говорил, что взорвал фейерверк, который мы давно приобрели. И на озере у нас тоже взрывались фейерверки – впечатление немного меньше, чем раньше, но все равно есть».

«Салют был вчера – шел домой, видел людей с хорошим настроением, с красивыми лицами».

«Я была в Гродно на концерте. Было очень круто, и мне очень понравилось. Здесь я нигде не участвовала, но в целом настроение было очень хорошее ».


По-прежнему в заключении остаются задержаны 24 и 25 марта Наталья Басалыга, Елена Толстая, а Денис Урбанович осужден на 50 базовых величин или на 1275 рублей за возглас «Жыве Беларусь!»




 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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После двух суток заключения осужден активист Дмитрий Дашкевич. Суд Центрального района Минска признал его виновным по статье 23.34 Административного кодекса о...
 
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