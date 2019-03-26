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Только стали жить на "по питсот", так деньги кончились! Падение средней зарплаты неизбежно?

27.03.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Средняя зарплата белорусов с начала года снижается второй месяц подряд и в феврале опустилась ниже, чем в последние месяцы пошлого года — 977 рублей.

Только стали жить на "по питсот", так деньги кончились! Падение средней зарплаты неизбежно?
Тем временем правительство в программе своей деятельности до 2020 года рассчитывает достигнуть по итогам года отметки в 1025 рублей, пишет Завтра твоей страны.

Почему зарплаты снижаются, вопреки ожиданиям властей, и чего дальше ждать работникам, рассказали эксперты.


По данным Белстата

Зарплата сдувается

Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно. Что и происходило в Беларуси в последние два года, поясняет экономист Леонид Злотников.

— Но если количество материальных благ, которые потребляет население, увеличилось на 3%, а денег на руках стало больше на 18%, то эти деньги повышают спрос сверх того, что может дать экономика, — подчеркивает эксперт.

Нарушать основные законы экономики опасно в любой стране и в любое время, говорит Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

— Чтобы росла зарплата, должны прирасти инвестиции, прийти новый капитал, новые технологии. В Беларуси нарушили эту цепочку. Опережающий рост заработной платы по сравнению с производительностью труда уже дважды заканчивался шоками, которые лишили Беларусь 35-40 миллиардов долларов ВВП, — отмечает эксперт.

В начале 2019 года без искусственной подпитки зарплаты естественным путем стали снижаться, отмечают эксперты.

Найти новые источники для накачки зарплат очень сложно

Леонид Злотников признает, что повышенный спрос, соответственно, более высокие зарплаты можно было бы обеспечить, взяв в долг на «проедание» 1-2 миллиарда долларов. Как Беларусь уже поступала не раз. В итоге долги с 2006 года выросли почти до 40 миллиардов долларов. Но кредитов стране больше не дают.

Помогли бы и российские субсидии, которые раньше достигали примерно 5 миллиардов долларов в год и увеличивали потребление населения. И они будут снижаться. Значит, традиционные источники вливания средств в экономику исчерпаны.

При этом нет никаких технологических, инвестиционных или финансовых оснований считать, что в Беларуси может происходить естественный рост зарплаты, отмечает Ярослав Романчук. Инвестиции с начала года снижаются, новых технологий и предприятий не появляется, нового капитала не поступает. Поэтому неоткуда взяться и более высокой производительности труда, без которой не бывает естественного роста зарплат.

Снижение зарплат не так страшно, как их искусственное повышение

В 2018 году реальные доходы выросли на 7,5%, а производительность труда – меньше чем на 1%.

− Когда экономика становится заложницей политики и пропаганды, в итоге приходится платить высокую цену – три года белорусские предприниматели зализывали раны после 2015 года. А мы, получается, готовим почву для очередного такого сюжета? – задается вопросом Ярослав Романчук.

Эта игра, отмечает он, не стоит свеч. Но краткосрочные политические цели затмевают логику экономических законов. Очевидно, у властей есть план для того, чтобы выйти на заданные параметры к выборам, которые пройдут, скорее всего, в декабре этого года. Это может привести к издержкам домашних хозяйств и отечественных производителей.

Если власти в этом году попытаются искусственно повышать зарплаты, ситуация снова может закончиться плачевно: повышение цен, давление на рубль и удар по отечественным производителям.


 
 
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Средняя зарплата белорусов с начала года снижается второй месяц подряд и в феврале опустилась ниже, чем в последние месяцы пошлого года — 977 рублей.
 
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