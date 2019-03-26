«Витязь» приступил к серийному выпуску быстрых зарядных станций для электромобилей

передает БЕЛТА. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Геннадий Азаров на областном совещании по вопросу эффективности работы промышленного комплекса Витебского региона,БЕЛТА.





По словам гендиректора, первые две электрозарядные станции (ЭЗС) Mode 4 быстрого типа (зарядное устройство для электромобилей, обеспечивающее быструю зарядку - за 15-30 мин. - до 80%) предприятие выпустит уже в марте. Они полностью соответствуют всем техническим требованиям заказчика - национального оператора сети "Белоруснефть", по договоренности с которым витебский завод во втором полугодии планирует изготовить не менее 20 таких ЭЗС. "Они будут установлены по всей стране в наиболее знаковых местах на заправочных станциях и других установленных для этих целей площадках", - отметил Геннадий Азаров.





Кроме того, предприятие начало разработку супербыстрой электрозаправки на 150 кВт. Новинка должна появиться к концу года.









Предприятие входит в программу создания государственной зарядной сети для электромобилей. В прошлом году был оборудован специальный производственный участок, на котором уже серийно выпускаются ЭЗС типа Mode 3 (время зарядка 4-8 часов).





ОАО "Витязь" в настоящее время развивает 26 направлений производственной деятельности. Помимо производства ЭЗС это телевизионная и медтехника, бытовая техника, изделия из пластмасс и древесины и др.



