Белстат назвал самые посещаемые театры Беларуси за 2018 год





Национальный статистический комитет подготовил обзор ко Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта.

Лидером среди профессиональных театров Беларуси по числу посещений в 2018 году стал Национальный академический Большой театр оперы и балета. Его посетило 247,2 тыс. зрителей.

Второе место рейтинга принадлежит Белорусскому государственному академическому музыкальному театру (136,1 тыс.), третье место досталось Гродненскому областному театру кукол (94,7 тыс.).

В топ-6 также вошли Гомельский областной драматический театр – 94,3 тыс., Национальный академический театр имени Янки Купалы – 86,6 тыс., а также Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича – 76,4 тыс.

Среди столичных театров особенно популярны Национальный академический Большой театр оперы и балета (на него приходится 13,9% зрительской активности), Белорусский государственный академический музыкальный театр (7,6%), Национальный академический драматический театр имени М.Горького (5%), Национальный академический театр имени Янки Купалы (4,9%).

Согласно данным конца 2018 года, в Беларуси работало 29 профессиональных театров различных жанров: 20 драматических и музыкальных, 8 детских и юного зрителя, 1 оперы и балета.

Творческими коллективами профессиональных театров в 2018 году было представлено 9,7 тыс. спектаклей, концертов, творческих вечеров. Репертуар театров в 2018 году включал 1075 спектаклей, из них новых постановок – 161. Из общего количества постановок 339 – белорусских авторов. За прошлый год театры республики посетило 1783,2 тыс. зрителей.

В 2018 году в репертуаре профессиональных театров было 442 постановки детских спектаклей, что составляет 41,1% всего репертуара театров.