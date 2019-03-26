Как старые советские БТР-60ПБ спасают людей от наводнения

Иранские военные подразделения задействовали для спасения жителей страны полученные от Советского Союза бронетранспортеры БТР-60ПБ. Видео было опубликовано Telegram-каналом «Военный обозреватель».

Обильные осадки привели к масштабным наводнениям во многих северных, юго-западных и южных районах страны. По приказу верховного главнокомандующего Рахбара Ирана аятоллы Али Хаменеи для борьбы с последствиями наводнения и помощи населению были направлены силы Армии и КСИР.

دست مریزاد به ارتش و سپاه؛ با هر آنچه که دارند، به میدان آمده اند تا از درد و رنج مردم بکاهند فیلم: نفربر BTR-60 ارتش در حال امدادرسانی #سيل_گلستان_مازنداران pic.twitter.com/o1AmeiTh3Q — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) 26 марта 2019 г.

БТР-60 был разработан в 1956—1959 годах для оснащения мотострелковых подразделений и замены в них устаревшего БТР-152. БТР-60ПБ — модификация 60-ки, отличающаяся сокращенным до восьми человек десантом, усиленным вооружением из 14,5-мм пулемета КПВТ и 7,62-мм ПКТ в башне, и множеством других улучшений. Эта боевая машина умеет плавать, развивая при этом скорость до 10 км/ч.