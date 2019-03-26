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Как старые советские БТР-60ПБ спасают людей от наводнения
Иранские военные подразделения задействовали для спасения жителей страны полученные от Советского Союза бронетранспортеры БТР-60ПБ.
Обильные осадки привели к масштабным наводнениям во многих северных, юго-западных и южных районах страны. По приказу верховного главнокомандующего Рахбара Ирана аятоллы Али Хаменеи для борьбы с последствиями наводнения и помощи населению были направлены силы Армии и КСИР.
БТР-60 был разработан в 1956—1959 годах для оснащения мотострелковых подразделений и замены в них устаревшего БТР-152. БТР-60ПБ — модификация 60-ки, отличающаяся сокращенным до восьми человек десантом, усиленным вооружением из 14,5-мм пулемета КПВТ и 7,62-мм ПКТ в башне, и множеством других улучшений. Эта боевая машина умеет плавать, развивая при этом скорость до 10 км/ч.
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Эта боевая машина умеет плавать, развивая при этом скорость до 10 км/ч.
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