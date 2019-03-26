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Renault объявила об отзыве Duster российской сборки

27.03.2019 09:37 — Разное | Tut.by  
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Российский офис Renault проинформировал о программе мероприятий по проведению добровольного отзыва кроссоверов Duster, выпускаемых на московском заводе компании, и каблучка Dokker, сходящего с конвейера предприятия в Марокко.


Общее количество автомобилей, попадающих под сервисную акцию, составляет 19 218 единиц. Отзыву подлежат машины, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время, а причиной на сайте Росстандарта, где опубликован также список VIN-номеров, называется «возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике».


На отзываемых автомобилях будет произведена проверка даты производства вакуумного усилителя тормозов и, при необходимости, его замена. Все работы для владельцев будут бесплатными.

Напомним, что в конце января этого года в Renault объявили об отзыве более трех тысяч автомобилей, среди которых оказались Logan и Sandero — тогда речь шла о возможности некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара.

 
 
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Российский офис Renault информировал о программе мероприятий по проведению добровольного отзыва кроссоверов Duster, выпускаемых на московском заводе компании и...
 
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