Renault объявила об отзыве Duster российской сборки

Российский офис Renault проинформировал о программе мероприятий по проведению добровольного отзыва кроссоверов Duster, выпускаемых на московском заводе компании, и каблучка Dokker, сходящего с конвейера предприятия в Марокко.





Общее количество автомобилей, попадающих под сервисную акцию, составляет 19 218 единиц. Отзыву подлежат машины, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время, а причиной на сайте Росстандарта , где опубликован также список VIN-номеров , называется «возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике».





На отзываемых автомобилях будет произведена проверка даты производства вакуумного усилителя тормозов и, при необходимости, его замена. Все работы для владельцев будут бесплатными.

Напомним, что в конце января этого года в Renault объявили об отзыве более трех тысяч автомобилей, среди которых оказались Logan и Sandero — тогда речь шла о возможности некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара.