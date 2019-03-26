В Витебске создадут академию футбола - чтобы талантливых детей не переманивали

На базе ФК «Витебск» в 2019 году создадут детскую академию футбола, сообщают «Витьбичи» со ссылкой на председателя горисполкома Виктора Николайкина.



Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— В Минске, Бресте, Шклове и некоторых других городах Беларуси работают детские академии футбола. Они готовят профессионалов для клубов и сборной, находят таланты по всей стране. Некоторых витебских ребят уже переманили к себе такие академии. Поэтому стоит задача по созданию в 2019 году футбольной академии в Витебске по подготовке талантливой молодежи для нашего клуба, — сказал Виктор Николайкин.

Глава города отметил, что в школу будут набирать не только витебских детей, но и ребят из других регионов.

— Необходимая материально-техническая база для создания академии в Витебске есть, — считает мэр. — Открыты футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием. Созданы хорошие условия для тренировок и проживания игроков в Центральном спортивном комплексе. Проведен ремонт в ДЮСШ на проспекте Черняховского.