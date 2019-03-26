|
«Нашла ребят на фейсбуке и нарисовала для них картину». Как вытянуть The Rasmus на свидание?
В феврале мы запустили
Анастасия из Витебска поделилась историей, как пригласить своих кумиров на встречу:
— Еще в 2008 году я услышала по радио потрясающую песню Livin' In A World Without You группы The Rasmus и с того времени заболела финской рок-музыкой. Спустя 6 лет в моей коллекции уже были все альбомы любимых исполнителей и заветный билетик на концерт в Минске, но, конечно же, хотелось лично встретиться с музыкантами. Я нашла ребят на фейсбуке и написала, что хочу передать им подарок — картину, которую сама нарисовала. К моему удивлению, они ответили, что совсем не против.
Когда я приехала к отелю, где остановилась группа, попросила их спуститься в холл. Не могу передать, насколько потрясающе было встретиться с такими замечательными людьми. Они рассказали, как гуляли по Минску, и показали фотографии, которые успели сделать. Вскоре в холле отеля собралась целая группа поклонников, но The Rasmus никому не отказали в фото и автографе. Поэтому мой совет всем, кто хочет встретиться со звездой, — все в ваших руках. В прошлом году я снова была на концерте ребят и также передала им подарок. Осенью этого года в Минске снова состоится концерт The Rasmus, посвященный 15-летию альбома Dead Letters. Конечно, мне бы очень хотелось бы попасть на танцпол.
Спасибо Насте за напоминание. И
Читайте также
***
23 марта в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой». Он уже завершился, но мы продолжаем публиковать все самое нестандартное. Сегодня рассказываем, как можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)