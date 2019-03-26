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Как будут продаваться сельхозпредприятия в Беларуси
Положение о порядке продажи предприятия через аукцион утверждено Совмином Беларуси. Документом определен также порядок сдачи в аренду, передачи в доверительное управление, передачи полномочий.
Это предусмотрено постановлением правительства от 18 марта 2019 года №167, которое сегодня официально
Основные положения документа
Продажа или другие операции с имуществом сельхозпредприятий могут производиться только по решению президента.
Данное постановление принято на основании
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Положение о порядке продажи предприятия через аукцион утверждено Совмином Беларуси. Документом определен также порядок сдачи в аренду, передачи в доверительное...
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