Как будут продаваться сельхозпредприятия в Беларуси

Положение о порядке продажи предприятия через аукцион утверждено Совмином Беларуси. Документом определен также порядок сдачи в аренду, передачи в доверительное управление, передачи полномочий.

Это предусмотрено постановлением правительства от 18 марта 2019 года №167, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Основные положения документа

Организатором торгов выступает Государственный комитет по имуществу.

Участвовать в торгах могут юридические лица и ИП.

Средства от продажи будут отправляться в госбюджет.

Информация о торгах размещается на сайте Госкомимущества не позже чем за 30 дней до дня аукциона.

Покупатель должен заниматься сельскохозяйственной деятельностью.

Продажа или другие операции с имуществом сельхозпредприятий могут производиться только по решению президента.