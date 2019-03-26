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Как будут продаваться сельхозпредприятия в Беларуси

27.03.2019 09:42 — Разное | БДГ  
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Положение о порядке продажи предприятия через аукцион утверждено Совмином Беларуси. Документом определен также порядок сдачи в аренду, передачи в доверительное управление, передачи полномочий.

Это предусмотрено постановлением правительства от 18 марта 2019 года №167, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Основные положения документа

  • Организатором торгов выступает Государственный комитет по имуществу.
  • Участвовать в торгах могут юридические лица и ИП.
  • Средства от продажи будут отправляться в госбюджет.
  • Информация о торгах размещается на сайте Госкомимущества не позже чем за 30 дней до дня аукциона.
  • Покупатель должен заниматься сельскохозяйственной деятельностью.

Продажа или другие операции с имуществом сельхозпредприятий могут производиться только по решению президента.

Данное постановление принято на основании указа от 2 октября 2018 года №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций» и вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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Положение о порядке продажи предприятия через аукцион утверждено Совмином Беларуси. Документом определен также порядок сдачи в аренду, передачи в доверительное...
 
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