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На Вороновщине началась заготовка березового сока

27.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине началась заготовка березового сока

Подсочку деревьев сделали уже во всех четырех лесничествах района. Как рассказал заместитель директора Лидского лесхоза Чеслав Борко, в нынешнем году лесхозу доведен план в 100 тонн природного напитка. В нашем районе промышленными заготовками березового сока заняты Вороновское и Жирмунское лесничества.

— В этот сезон доведенный нам план в 50 тонн должны выполнить, — считает лесничий Вороновского лесничества Андрей Ластовский. — В прошлом году мы заготовили 68 т. Сок пока идет медленными темпами, но на экспорт в Литву отправили уже 30 т. Ожидаем, что активная заготовка березового сока продлится до середины апреля.

Большая часть сока из лесхоза будет направлена на переработку местным заводам и экспорт. Работники леса готовы удовлетворить и спрос населения. Уже определены места, где будет реализация сока на плантациях. Цена — 20 копеек за литр, можно приобрести его и в самих лесничествах по 25 копеек, предварительно сделав заказ.

— За незаконное подсочивание деревьев виновные привлекаются к административной ответственности, — напоминает главный специалист Вороновской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сарело. — В соответствии с ч.1 и 2 ст.15.26 КоАП Республики Беларусь — предупреждение или наложение штрафа до 20 БВ, на индивидуального предпринимателя — до 100 БВ, на юридическое лицо — до 500 БВ. Наряду с уплатой штрафа необходимо будет возместить вред, причиненный окружающей среде незаконной заготовкой древесного сока, в размере 0,1 БВ за один килограмм сока. При невозможности изъятия незаконно заготовленного древесного сока взыскивается его стоимость в размере 10 БВ за каждую тонну.

Галина ШЛЕМПО.

Фото носит иллюстративный характер.

 
 
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Подсочку деревьев сделали уже во всех четырех лесничествах района. Как рассказал заместитель директора Лидского лесхоза Чеслав Борко, в нынешнем году лесхозу...
 
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