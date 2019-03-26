ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В приоритете — многодетные семьи

27.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

В приоритете — многодетные семьи

Жилье для многодетных семей, стоимость квадратного метра — какие еще новации ожидают стройотрасль в ближайшее время, рассказала заместитель председателя райисполкома Гражина Михайловна Крахмальчик:

— В Директиве №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» отмечено, что строительство во многом определяет состояние экономики и решение социальных задач в республике. Новый документ нацелен на устранение имеющихся в этой сфере проблем и на повышение ее эффективности. Речь идет о соблюдении нормативных сроков строительства объектов, об усилении ответственности проектных организаций за качество проектной документации, о поддержании средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, на уровне среднемесячной зарплаты, снижении до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья и др.

В Вороновском районе на 14 марта на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 125 многодетных семей. В 2020 году в г.п. Вороново планируется возведение многоквартирного жилого дома, квартиры в котором в первую очередь будут предоставлены данной категории семей. В текущем году будут вестись подготовительные работы: выбираться земельный участок под строительство, изготавливаться проектно-сметная документация и др.

Уже два года многоквартирные дома строили долевым способом, то есть заказчик выступал и подрядчиком, он был заинтересован в том, чтобы продать жилье. В связи с этим удешевлял стоимость квартир, при возведении объектов использовал не менее 85% отечественной строительной продукции — и квадратный метр не превышал среднемесячную зарплату по республике. Будем стараться и дальше сохранять эту тенденцию.

Директивой предусмотрено ежегодное строительство индивидуального жилья не менее 40% от общего объема возводимого. В 2018-м в районе ввели в эксплуатацию более 3 000 квадратных метров индивидуального жилья. В текущем году планируется сохранить уровень прошлого.

Записала Марина КОНДРАТОВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилье для многодетных семей, стоимость квадратного метра — какие еще новации ожидают стройотрасль в ближайшее время, рассказала заместитель председателя...
 
Новости дня
Новости разные
 
15 задержанных — результат праздника «БНР-101»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика