В приоритете — многодетные семьи





Жилье для многодетных семей, стоимость квадратного метра — какие еще новации ожидают стройотрасль в ближайшее время, рассказала заместитель председателя райисполкома Гражина Михайловна Крахмальчик:

— В Директиве №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли» отмечено, что строительство во многом определяет состояние экономики и решение социальных задач в республике. Новый документ нацелен на устранение имеющихся в этой сфере проблем и на повышение ее эффективности. Речь идет о соблюдении нормативных сроков строительства объектов, об усилении ответственности проектных организаций за качество проектной документации, о поддержании средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, на уровне среднемесячной зарплаты, снижении до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья и др.

В Вороновском районе на 14 марта на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 125 многодетных семей. В 2020 году в г.п. Вороново планируется возведение многоквартирного жилого дома, квартиры в котором в первую очередь будут предоставлены данной категории семей. В текущем году будут вестись подготовительные работы: выбираться земельный участок под строительство, изготавливаться проектно-сметная документация и др.

Уже два года многоквартирные дома строили долевым способом, то есть заказчик выступал и подрядчиком, он был заинтересован в том, чтобы продать жилье. В связи с этим удешевлял стоимость квартир, при возведении объектов использовал не менее 85% отечественной строительной продукции — и квадратный метр не превышал среднемесячную зарплату по республике. Будем стараться и дальше сохранять эту тенденцию.

Директивой предусмотрено ежегодное строительство индивидуального жилья не менее 40% от общего объема возводимого. В 2018-м в районе ввели в эксплуатацию более 3 000 квадратных метров индивидуального жилья. В текущем году планируется сохранить уровень прошлого.

Записала Марина КОНДРАТОВИЧ.