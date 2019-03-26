На Быховщине проходит акция «Будь примером своему ребенку»

На территории района сотрудники Госавтоинспекции с 27 марта по 5 апреля проводят республиканскую профилактическую акцию «Будь примером своему ребенку».
«Анализ аварийности предыдущих лет показывает, что в конце марта — апреле происходит всплеск ДТП с участием детей. Когда теплеет, дети много времени проводят на улице, а занятые взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этому. Также во время начала и окончания каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно, — отметили в ГАИ. — Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей и организована данная профилактическая акция».
Инспекторы ГАИ сосредоточатся на информационно-разъяснительной работе со взрослыми, посетят трудовые коллективы, напомнят об угрозах безопасности детей на дороге, причинах и последствиях ДТП с участием несовершеннолетних. Будут обсуждаться правила безопасной перевозки маленьких пассажиров, ответственность за нарушения ПДД, а также необходимость личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.
Также инспекторы проконтролируют соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. А улицы и дороги вблизи учреждений с массовым пребыванием детей обследуют на наличие недостатков. Сотрудники ГАИ напомнят детям правила безопасного поведения на дороге, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах, при использовании велосипедов и иных средств передвижения. Затронут тему мобильных телефонов, наушников и других вещей, способных отвлечь внимание детей.