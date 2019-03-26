Времени медлить нет

Совсем скоро начнется массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Сейчас же на Могилевщине в основном подкармливают минеральными удобрениями многолетние сеяные травы. А как обстоят дела с подготовкой к выезду в поля на Быховщине? Об это разговариваем с первым заместителем начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергеем Красиковым.

По словам Сергея Дмитриевича, планируемая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, в нынешнем году составляет 19,1 тысячи гектаров — 94 процента к уровню прошлого года. В нынешнем году увеличили посевы кормовых и технических культур на 440 га.

Ожидается производство зерна в весе после доработки на уровне 51,9 тысячи тонн, в том числе 3,7 тысячи тонн кукурузы. К уровню прошлого года это 168 процентов со средней урожайностью по району 27,3 центнера на круг.

Посевная площадь озимого рапса в текущем году составляет 675 га, а ожидаемое производство маслосемян в весе после доработки — 1,3 тысячи тонн при урожайности по району 19,3 центнера с гектара. К уровню прошлого года производство составит 153 процента. К тому же, посеяно озимой сурепицы на зерно 2,3 тысячи гектаров.

На посевной площади в 790 гектаров ожидаемое производство сахарной свеклы должно достигнуть порядка 28 тысяч тонн при урожайности 400 центнеров, а вот картофеля планируется собрать 3,4 тысячи тонн при урожайности 197 центнеров с гектара. Общая же площадь посадки составит 230 га.

В общей структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые культуры занимают 46 процентов.

Обеспеченность семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в целом по району не превышает 83 процента, а если точнее, то из необходимых 3520 тонн пока имеется 2908 тонн.

Надо приобрести для сортообновления 160 тонн элитных семян яровых зерновых и зернобобовых. Хозяйствам района, согласно распределению таких семян, предоставлены счета на их оплату от элитхозов. Уже завезено 38 тонн элитных семян.

Обеспеченность кондиционными семенами многолетних и бобовых трав в целом по району пока желает быть лучшей.

Под яровой сев планируется внести 305 тысяч тонн органических удобрений. По состоянию на 12 марта заготовлено 323,7 тысячи тонн, а вывезено на поля 244 тысячи тонн или 80 процентов к заданию. Внесено же на сегодняшний день немногим более 114 тысяч тонн.

Собеседник высказал неудовлетворенность обеспеченностью минеральными удобрениями. На 25 марта при потребности в 11030 тонн азотных, калийных и фосфорных веществ имеется лишь 3674 тонны.

Общая потребность в средствах защиты растений от сорняков, вредителей и болезней составляет 29,7 тонны на сумму 1115,4 тысячи рублей. Протравителями семян под весенний сев обеспеченность наших сельхозпредприятий не превышает в настоящее время 40 процентов к потребности.

Объем закупок дизельного топлива в 2019 году необходим в количестве 5,3 тысячи тонн, в том числе на проведение весенне-полевых работ – 1,1 тысячи тонн; закупок бензина — 371 тонна, в том числе на проведение весенне-полевых работ – 99 тонн; закупок моторного масла и смазочного материала — 211 тонн, в том числе на проведение весенне-полевых работ – 59 тонн.

Для производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях района имеется 267 единиц техники, в том числе энергонасыщенных тракторов – 45, зерноуборочных комбайнов – 65, комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов – 22, комбинированных почвообрабатывающих агрегатов – 8, оборотных плугов – 42, дискаторов – 25. Что касается непосредственно энергонасыщенных тракторов, то в настоящее время подготовлено к работе 35 таких мощных тракторов. Остальные ремонтируются непосредственно в хозяйствах района и в ОАО «Заднепровский межрайагросервис».

Сергей Дмитриевич уточнил, что по состоянию на 25 марта под новый урожай на поля района вывезено 258 тонн органики при плане 305 тонн, вспахано 807 гектаров почвы при плане 13 441 гектар. Всего на весенне-полевых работах в эти дни занято 17 единиц техники. Однако темпы всех видов весенних полевых работ растут. Такие хозяйства, как филиал «Мокрянский», ОАО «Воронино», СК «Дуброва» подготовили под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур 309 гектаров почвы. Посеяно также 149 гектаров ранних яровых зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, гречихи и проса.

Ведется подкормка многолетних трав на площади 879 гектаров, подкормлено 404 гектара сенокосов и пастбищ.

Такая вот в целом раскладка подготовки сельхозпредприятий района к весенним полевым работам в самом начале посевной кампании.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.