Когда все делал правильно

и работал на совесть, тогда не стыдно смотреть в глаза бывшим коллегам и подчиненным, и можно быть уверенным, что служишь достойным примером детям и внукам. Об этом не понаслышке знает полковник милиции в отставке городокчанин Пётр Сидорович Золотухо (на снимке с внуком Максимом Ильющенко).





Ветеран более полувека отдал службе в городокской милиции. Сюда уроженец Лепельского района Пётр Золотухо приехал в 1964 г. после службы в морфлоте на Дальнем Востоке по распределению. Городокский РОВД стал первым и единственным местом службы мужчины, а наш район — его второй малой родиной. Молодой следователь осваивал эту непростую профессию на практике, строил отношения с коллегами, завоевывал авторитет. В начале 1977 г. он стал начальником районного отдела внутренних дел и являлся им до 1992 г.

О своем служебном пути на прошлой неделе Пётр Сидорович вспоминал в узком кругу бывших коллег, действующих милиционеров (некоторых из них он принимал в ряды правоохранителей - авт.), которые поздравили полковника в отставке с 80-летием. Теплые слова поздравлений и добрые шутки, яркие моменты из того времени, когда сегодняшние, умудренные сединами, ветераны стерегли «на наших улицах покой» — все это было во время встречи. Виновнику торжества вручили почетные грамоты управления внутренних дел облисполкома и областного совета ветеранов службы. Начальник РОВД Андрей Потапенко напомнил всем, что именно под руководством Петра Сидоровича с 1979 по 1981 гг. проходило строительство нового здания отдела, в котором он находится и сейчас.

К слову, в РОВД служила и дочь ветерана Марина Заплитная, она была старшим инспектором группы кадров. Сегодня стажировку в отделе проходит его внук Максим Ильющенко. Уже в июле он станет оперуполномоченным уголовного розыска. Руководство отмечает, что молодой человек — ответственный и сознательный сотрудник, который достойно несет звание внука заслуженного деда. Юбиляр подчеркнул, что близкие люди выбрали нелегкую и ответственную службу в милиции осознанно. Кому, как не им заранее были известны все подводные камни профессии. В то же время мужчина не отговаривал их от этого, поддержал выбор и в трудную минуту помогал советом.

Именно то, как о ветеране говорят его бывшие сослуживцы и действующие милиционеры, доказывает, что свой трудовой путь он прошел достойно, обрел на нем верных друзей и соратников. Жизненный путь полковника в отставке продолжается. И пусть он будет ровным и длинным. А пойдет Пётр Золотухо по нему так, как привык за восемь десятков лет, — уверенно и с гордо поднятой головой.

Любовь ШЛЕЙКО