Дачный «беспредел»

С 1 марта по 1 октября на территории района проходит акция «Сохранность имущества на даче — общая задача». Она направлена в первую очередь на профилактику краж из дачных домовладений, на вовлечение граждан в охрану общественного порядка на территории садовых товариществ, установление лиц, склонных к совершению краж из дачных домовладений.





Несмотря на снижение количества краж на территории Городокского района их удельный вес от общего числа совершенных преступлений по линии уголовного розыска составляет 68,9%. С начала года в районе зарегистрировано 11 краж частной собственности граждан. Четыре кражи произошло в городе, по две — на территории Вировлянского и Пальминского сельсоветов, по одной — Долгопольского, Первомайского и Стодолищенского сельсоветов. По способу совершения самым распространенным является вырывание замка (в четырех случаях), путем свободного доступа (три) и иным способом (четыре). В районе зарегистрировано две кражи из дачных домовладений.

Кражи происходят, как правило, во время длительного отсутствия хозяев дач, из плохо охраняемых жилищ, с неогороженных территорий дачных участков. Злоумышленники берут все, что представляет какую-либо ценность — принадлежности для работы в саду и огороде, строительные материалы, бытовые электроприборы и даже продукты питания.

Тайное похищение имущества (кража) согласно ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. Совершенная в крупном размере, она влечет лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации. Совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, кража наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Дачный «беспредел» прежде всего провоцирует отсутствие должной охраны имущества. Самый надежный ее способ — заключить договор с подразделением Департамента охраны МВД.

В соответствии с требованиями Указа Преидента Республики Беларусь № 50 «О мерах по упорядочению деятельности садовых товариществ» от 28.01.18 г. при товариществах должны быть созданы добровольные дружины. Это является простым и не требующим никаких финансовых затрат способом защиты от преступников. Функционирование дружин в тесном взаимодействии с милицией поможет сохранить имущество на дачах, обеспечить безопасность дачников.

Помните элементарные правила безопасности: всегда запирайте дачу, даже, если отлучаетесь ненадолго; не берите с собой на дачу дорогостоящие вещи; соседи, уважайте друг друга, сообщайте в милицию о подозрительных людях, которые появились в районе дачи или садового товарищества; вывозите ценные вещи из дачного дома на осенне-зимний период.

Имеют место преступления, совершенные мошенниками, которые проникают в дом под предлогом оказания социальной помощи или продачи товаров, медикаментов, отвлекают хозяев и крадут деньги и материальные ценности. На особом контроле у сотрудников РОВД находятся лица, незаконно реализующие членам садоводческих товариществ удобрения, строительные и горюче-смазочные материалы, а также незаконно проживающие на территории садоводческих товариществ, ведущие асоциальный образ жизни, неработающие, склонные к совершению преступлений. Если в поле вашего внимания появились подозрительные граждане, незамедлительно звоните в РОВД по тел. 102, 4-10-02, 7109610 (МТС) или 3252902 (Velcom).

Святослав ПУЗЫРЕВСКИЙ, заместитель начальника Городокского РОВД.