ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Происшествия, криминал

27.03.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Регулярно избивал

К уголовной ответственности за истязание сожительницы будет привлечен житель Городокского района.

Установлено, что мужчина неоднократно избивал даму сердца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он «учил» ее жизни кулаком. В действиях гражданина усматривается состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь — умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных ст.ст. 147 и 149  Кодекса, (истязание). Ему грозят арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

  Однако пострадавшая не желает привлекать своего обидчика к ответственности, видимо, регулярные побои она воспринимает, как признак большой любви.

 

1,5 тонны металла

неизвестный преступник вынес с мойки, расположенной в Городке.

О происшествии в милицию сообщил хозяин мойки, индивидуальный предприниматель. Установлено, что преступление было совершено в период времени между 7 января и 5 февраля текущего года. Из помещения вынесли 1500 кг металлических конструкций на сумму более 430 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — кража. С места преступления изъят слепок следа обуви.

По материалам Городокского РОВД подготовила Любовь ШЛЕЙКО. 

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регулярно избивал К уголовной ответственности за истязание сожительницы будет привлечен житель Городокского района. Установлено, что мужчина неоднократно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Минфина Беларуси инициирует централизацию инновационных фондов в бюджете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика