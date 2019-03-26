Происшествия, криминал

Регулярно избивал

К уголовной ответственности за истязание сожительницы будет привлечен житель Городокского района.

Установлено, что мужчина неоднократно избивал даму сердца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он «учил» ее жизни кулаком. В действиях гражданина усматривается состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь — умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотренных ст.ст. 147 и 149 Кодекса, (истязание). Ему грозят арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.

Однако пострадавшая не желает привлекать своего обидчика к ответственности, видимо, регулярные побои она воспринимает, как признак большой любви.

1,5 тонны металла

неизвестный преступник вынес с мойки, расположенной в Городке.

О происшествии в милицию сообщил хозяин мойки, индивидуальный предприниматель. Установлено, что преступление было совершено в период времени между 7 января и 5 февраля текущего года. Из помещения вынесли 1500 кг металлических конструкций на сумму более 430 руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Республики Беларусь — кража. С места преступления изъят слепок следа обуви.

По материалам Городокского РОВД подготовила Любовь ШЛЕЙКО.