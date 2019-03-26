Нет палам!

Каждую весну спасателям приходится сталкиваться с большим числом пожаров, причиной которых становится выжигание сухой растительности.





На территории, прилегающей к жилым зданиям, общежитиям, гаражам, открытым стоянкам и хозяйственным постройкам, не допускается выжигание сухой растительности, разведение костров, сжигание мусора и отходов. При выявлении фактов выжигания сухой травы и неосторожного обращения с огнем виновных лиц привлекают к ответственности. Согласно ст.15.57 КоАП за выжигание сухой травы, а также стерни и пожнивных остатков на корню на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках налагается штраф в размере от 10 до 40 б. в. За разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 б. в.

Допускается разведение костров для сжигания мусора и отходов на специально подготовленных площадках, которые окаймлены очищенной от минерального слоя почвы полосой, шириной не менее 25 см. Жечь отходы необходимо в безветренную погоду, под постоянным контролем, при обязательном наличии первичных средств пожаротушения и на безопасном расстоянии — 10 м от зданий и сооружений, 20 м от лесного массива и 30 м от мест, где складируется сено или солома. После сжигания мусора и отходов горящие материалы нужно потушить до полного прекращения тления. Нельзя при сжигании мусора использовать горючие жидкости. Чтобы не допустить загораний растительности, постоянно очищайте от травы, листьев и мусора приусадебные участки, не разводите костры вблизи дачных построек и частных жилых домовладений, не выбрасывайте незатушенные сигареты и спички. Принимая меры по ликвидации палов, правильно рассчитывайте свои силы. При сильном ветре пламя может распространяться со скоростью до 1 м в секунду. Если ликвидировать очаг пожара самостоятельно не удалось или пламя распространилось на значительную площадь, немедленно сообщите о случившемся в службу МЧС по тел. «101» или «112» и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Объясните детям, к чему может привести выжигание сухой травы, тем более, что за последствия будут отвечать родители.

Дмитрий СЕМЁНОВ, первый заместитель начальника Городокского РОЧС.