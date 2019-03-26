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Бал «Весеннее вдохновение» прошел в Институте Третьего Возраста

27.03.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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20 марта 2019 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста»состоялся традиционный бал Института Третьего Возраста «Весеннее вдохновение», посвящённый 1000-летию Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64682.php

Бал «Весеннее вдохновение» прошел в Институте Третьего Возраста

Гости и участники бала были одеты в костюмы разных эпох, иллюстрирующих разные этапы истории и развития нашего города.

На протяжении всего бала ученики школы танцев «Вдохновение» Института Третьего Возраста исполняли танцы разных эпох и разных народов мира.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64682.php

Бал «Весеннее вдохновение» прошел в Институте Третьего Возраста

Гости бала получили уникальный мастер- класс от руководителя школы танцев Людмилы Берней. Вальс, танго, лявониха, блюз, фокстрот, краковяк — многоликий и богатый мир танцев закружил всех.

Бал стал символом новой весны, нового витка жизни и истории нашего города, а выступления артистов подарком для всех любителей танцев и жителей нашего города. Сольные выступления вокалисток Анны Мисевич и Ирины Вороновой тронули своей искренностью и душевностью.

 
Теги: Брест
 
 
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  20 марта 2019 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста»состоялся традиционный бал Института Третьего...
 
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