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Бал «Весеннее вдохновение» прошел в Институте Третьего Возраста
27.03.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
20 марта 2019 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста»состоялся традиционный бал Института Третьего Возраста «Весеннее вдохновение», посвящённый 1000-летию Бреста.
Гости и участники бала были одеты в костюмы разных эпох, иллюстрирующих разные этапы истории и развития нашего города.
На протяжении всего бала ученики школы танцев «Вдохновение» Института Третьего Возраста исполняли танцы разных эпох и разных народов мира.
Гости бала получили уникальный мастер- класс от руководителя школы танцев Людмилы Берней. Вальс, танго, лявониха, блюз, фокстрот, краковяк — многоликий и богатый мир танцев закружил всех.
Бал стал символом новой весны, нового витка жизни и истории нашего города, а выступления артистов подарком для всех любителей танцев и жителей нашего города. Сольные выступления вокалисток Анны Мисевич и Ирины Вороновой тронули своей искренностью и душевностью.
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20 марта 2019 года в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста»состоялся традиционный бал Института Третьего...
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