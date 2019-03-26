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Хорошая идея или вандализм? Смотрите, как избавляются от деревьев в Бресте
27.03.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Вот такой необычный способ, похоже, кто-то выбрал для того, чтобы избавиться от ставших почему-то неугодными деревьев. На фото - 3-й Заводской переулок, дом 7,
Понятно, что без участка коры дерево не сможет жить, постепенно засохнет, и не будет иного выбора, кроме как спилить его, как аварийно опасное.
Кора счищена довольно основательно, у деревьев просто нет шансов.
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