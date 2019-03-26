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ДТП на польской стороне под Тересполем, движение ограничено

27.03.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очевидцы сообщают, что столкнулись два автомобиля, один из них в кювете. ДТП произошло сегодня, 27 марта 2019 года утром на трассе от Тересполя в направлении Бялой Подляски.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64679.php

ДТП на польской стороне под Тересполем, движение ограничено

Движение существенно ограничено, собралась большая пробка, так как пропускают автомобили только по одной стороне.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64679.php

ДТП на польской стороне под Тересполем, движение ограничено

Это примерно 10-й километр трассы.

 
 
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  Очевидцы сообщают, что столкнулись два автомобиля, один из них в кювете. ДТП произошло сегодня, 27 марта 2019 года утром на трассе от Тересполя в направлении Бялой...
 
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