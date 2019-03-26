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На ул. Суворова в Бресте упало дерево и повредило автомобиль
27.03.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Оказывается, не только билборд вчера, 26 марта 2019 года
В целом, можно сказать - ещё удачно легло, повреждена только передняя часть автомобиля.
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Оказывается, не только билборд вчера, 26 марта 2019 года упал, не выдержав напора ветра. Около 18.30 рухнуло дерево. В целом, можно сказать - ещё удачно легло,...
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