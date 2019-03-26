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Глава Минфина Беларуси инициирует централизацию инновационных фондов в бюджете

27.03.2019 10:39 — Разное | Интерфакс  
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Министр финансов Беларуси Максим Ермолович инициирует централизацию средств отраслевых инновационных фондов в республиканском бюджете с целью повышения исполнительской и платежной дисциплины.

"Следует вернуться к рассмотрению вопроса о централизации инновационных фондов в республиканском бюджете, объединить компетенции и ресурсы, что позволит повысить управляемость инновациями и их общую результативность", - заявил М.Ермолович на расширенном заседании коллегии Минфина, которое состоялось в феврале.

Доклад министра опубликован накануне в ведомственном журнале "Финансы, учет, аудит".

Министр подчеркнул, что схема финансирования науки и инноваций "нуждается в корректировке". "Дефицит инновационных идей и "пробуксовки" на этапе реализации проектов  приводят к невостребованности бюджетного финансирования и его перенаправлению на цели, не связанные с инновационным развитием государства", - сказал М.Ермолович.

По его данным, в 2018 году невостребованными остались средства инновационных фондов на Br49 млн.

Как сообщила пресс-служба правительства, вопрос государственной финансовой поддержки за счет инновационных фондов рассматривался накануне на заседании президиума правительства.

Премьер-министр Сергей Румас подчеркнул низкую финансовую дисциплину отдельных получателей средств. "Выделенные ресурсы не осваиваются в срок, а правительство в конце года в авральном режиме вынуждено принимать решения об их перераспределении. Считаю, что те предприятия, которые взяли на себя обязательства по реализации проекта с привлечением средств инновационных фондов и не выполнили их, должны завершать реализацию проектов не за счет средств бюджета", - сказал С.Румас.

Он также констатировал, что на региональном уровне традиционной практикой является использование средств инновационных фондов на поддержку убыточных предприятий. "Значительная часть ресурсов зачастую направляется на модернизацию проблемных предприятий традиционных отраслей. Понятно, что и эти предприятия необходимо модернизировать. Но не в ущерб развитию новых секторов экономки. Поэтому приоритет должен отдаваться наиболее эффективным проектам", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства обратил внимание, что "анализ выполнения как отдельных мероприятий, так и государственной программы в целом показывает наличие проблем, некоторые из них носят системный характер".

 
 
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Министр финансов Беларуси Максим Ермолович инициирует централизацию средств отраслевых инновационных фондов в республиканском бюджете с целью повышения...
 
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