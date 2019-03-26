Госавтоинспекция призывает родителей пристегнуть ребёнка в автомобиле



Госавтоинспекция призывает родителей не перевозить детей с нарушением Правил дорожного движения. Помните, перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка – возрасте до 5 лет;

детских удерживающих устройств соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от 5 до 12 лет;

при этом допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случаях, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Таким образом, чтобы сделать безопасной поездку детей в салоне автомобиля и снизить тяжесть последствий в случае ДТП, нужно совсем немного – соблюдать Правила перевозки пассажиров.

Госавтоинспекция Пинского района.