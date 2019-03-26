Памятка специалисту, ответственному за перевозку опасных грузов автомобильным транспортом

Функции ответственного специалиста по вопросам, касающихся безопасности перевозки опасных грузов, должны быть изложены в должностной инструкции.

В функции специалиста входит контроль за следующими видами практики и процедурами, связанными с соответствующей деятельностью организации, включая:

-использование транспортных средств, иных объектов перевозки в соответствии с требованиями, установленными актами законодательства в области перевозки опасных грузов, в том числе обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов;

-представление в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь в органы государственного надзора достоверной информации о транспортных средствах, находящихся в их собственности;

-проведение испытаний, периодических проверок, освидетельствований, технического диагностирования транспортных средств, коммуникаций и технических устройств, применяемых при перевозке опасных грузов, в установленные законодательством Республики Беларусь сроки;

-обеспечение подготовки работников организации и ведение учета такой подготовки;

-допуск к работе по перевозке опасных грузов лиц, соответствующих квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний по выполнению указанной работы;

-приостановление перевозки опасных грузов субъектом перевозки или по предписанию надзорных органов и его должностных лиц в случае аварий или инцидента, а также в случае обнаружения нарушений, влияющих на безопасность перевозки опасных грузов;

-выполнение распоряжений и предписаний надзорных органов и его должностных лиц, отдаваемых в соответствии с их полномочиями, учет предписаний, связанных с перевозкой опасных грузов;

-принятие мер по информированию работников о видах опасности, связанных с перевозкой опасных грузов, их погрузкой и разгрузкой;

-соблюдение требований в отношении идентификации перевозимых опасных грузов;

-применение процедур проверки, позволяющих удостовериться в наличии на транспортных средствах, осуществляющих перевозку опасных грузов, требуемых документов и оборудования для обеспечения безопасности и соответствия этих документов и оборудования действующим нормативным документам;

-своевременное информирование в установленном порядке об авариях и инцидентах органов государственного надзора и государственного управления, а также местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых произошли аварии и инциденты, оказание содействия государственным органам в расследовании причин аварий и инцидентов;

-осуществление технических мер, направленных на создание и развертывание инженерных систем контроля, наблюдения и поддержки действий при возможных авариях, систем оповещения и связи, средств и систем защиты, материальных, финансовых и иных ресурсов, а также предусматривающие создание и оснащение учебных полигонов, тренажеров для отработки практических навыков, связанных с действиями при авариях;

-разработка и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов;

-учет аварий, инцидентов, происшедших при перевозке опасных грузов;

-разработка мероприятий по предотвращению подобных аварий, инцидентов;

-проверка наличия у работников, занимающихся перевозкой опасных грузов, их погрузкой или разгрузкой, нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов;

-консультирование работников организации по вопросам, связанным с перевозкой опасных грузов;

-организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований законодательства Республики Беларусь в области перевозки опасных грузов, в том числе технических нормативных правовых актов;

-разработку плана мероприятий по улучшению состояния безопасности перевозки опасных грузов;

-подготовку ежегодного отчета в области безопасности перевозки опасных грузов для администрации субъекта перевозки или, в случае необходимости, для местных органов власти по вопросам деятельности с оценкой состояния безопасности перевозки опасных грузов и указанием пунктов, при оценке «соответствует требованиям не полностью» или «не соответствует требованиям».

ВИТЕБСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСПРОМНАДЗОРА