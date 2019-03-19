С 27 марта по 5 апреля Госавтоинспекция проводит акцию «Будь примером своему ребенку!»

С 27 марта по 5 апреля 2019 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних «Будь примером своему ребенку!»

Анализ аварийности предыдущих лет показывает, что в конце марта и в апреле происходит резкий всплеск ДТП с участием детей. Когда теплеет, дети много времени проводят на улице, а занятые взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этому. Также во время начала и окончания каникул наиболее остро стоит проблема безопасной перевозки детей к местам отдыха и обратно.

Инспекторы ГАИ сосредоточатся на информационно-разъяснительной работе со взрослыми. Сотрудники посетят трудовые коллективы, напомнят об угрозах безопасности детей на дороге, причинах и последствиях ДТП с участием несовершеннолетних. Будут обсуждаться правила безопасной перевозки маленьких пассажиров, ответственность за нарушения ПДД, а также необходимость личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.

Также инспекторы проконтролируют соблюдение водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Кроме того, в связи с увеличением количества организованных экскурсий ведется надзор за соблюдением правил водителями автобусов с группами детей. А улицы, дороги и техсредства организации движения вблизи учреждений с массовым пребыванием детей обследуют на наличие недостатков.

С начала текущего года на дорогах страны погибли 3 ребенка, еще 50 несовершеннолетних получили травмы. Как отметили в ГАИ, 80 процентов ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.