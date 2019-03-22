ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РОЧС напоминает: выжигание сухой растительности запрещено законом

27.03.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

РОЧС напоминает: выжигание сухой растительности запрещено закономВ связи с многочисленными фактами горения сухой растительности на территории Шарковщинского района, а также в республике в целом,  РОЧС еще раз напоминает, что выжигание сухой растительности запрещено законом. В соответствии со ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов наложением  штрафа от 10 до 40 базовых величин. Имеются случаи уничтожения имущества граждан в результате выжигания растительности.

23 марта в 14 часов 10 минут в центр оперативного управления РОЧС города Глубокое поступило сообщение о пожаре бани в деревне Лозичи Глубокского района. Когда спасатели прибыли к месту пожара, баня была уже полностью охвачена огнем. На прилегающей территории имелись следы выжженной травы. Огнем уничтожена кровля строения, повреждены стены.

Кроме того, в стране имеется факт гибели человека в результате выжигания растительности около частных подворий.

Будьте бдительны и не допускайте нарушения правил пожарной безопасности, не подвергайте  свою и чужую жизнь опасности.

Н. МАРКУШОНОК,

старший инженер Шарковщинского РОЧС.

Comments are closed.

« В Беларуси ищут самого экологичного фермера. Приз – 1000 евро!
С 27 марта по 5 апреля Госавтоинспекция проводит акцию «Будь примером своему ребенку!» »
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 апреля вырастут цены на сигареты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика