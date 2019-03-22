РОЧС напоминает: выжигание сухой растительности запрещено законом

В связи с многочисленными фактами горения сухой растительности на территории Шарковщинского района, а также в республике в целом, РОЧС еще раз напоминает, что выжигание сухой растительности запрещено законом. В соответствии со ст.15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов наложением штрафа от 10 до 40 базовых величин. Имеются случаи уничтожения имущества граждан в результате выжигания растительности.

23 марта в 14 часов 10 минут в центр оперативного управления РОЧС города Глубокое поступило сообщение о пожаре бани в деревне Лозичи Глубокского района. Когда спасатели прибыли к месту пожара, баня была уже полностью охвачена огнем. На прилегающей территории имелись следы выжженной травы. Огнем уничтожена кровля строения, повреждены стены.

Кроме того, в стране имеется факт гибели человека в результате выжигания растительности около частных подворий.

Будьте бдительны и не допускайте нарушения правил пожарной безопасности, не подвергайте свою и чужую жизнь опасности.

Н. МАРКУШОНОК,

старший инженер Шарковщинского РОЧС.