26 марта 80-летняя пенсионерка решила заехать в гости к своей дочери. Перед этим женщина зашла в магазин, купила продукты питания и отправилась в путь. Однако по дороге за ней увязалась компания людей, у одного из которых были не самые добрые намерения.

«После совершения покупок женщина сложила все в матерчатую сумку, а наверх положила кошелек, в котором находилось 100 белорусских рублей. Один из участников компании заметил торчащее портмоне, и решил проявить навыки вора-карманника, но в момент, когда он вытащил кошелек, сумка дернулась, и женщина это почувствовала. Молодой человек и другие участники компании стали убегать, а пенсионерка пошла за ними. Женщина не смогла догнать компанию, но сотрудники ЖКХ видели, куда направились молодые люди. Они помогли пенсионерке вызвать сотрудников милиции. На место прибыли правоохранители уголовного розыска Волковысского РОВД. Милиционеры стали обходить близлежащие дома и на пятом этаже одного из общежитий нашли украденный кошелек, но только денежных средств в нем не оказалось. Когда стали опрашивать жильцов, то смогли установить молодого человека, который подходил по приметам. На момент беседы с правоохранителями он уже успел переодеться, однако потерпевшая опознала своего обидчика», – рассказал первый заместитель начальника Волковысского РОВД подполковник милиции Александр Войтович.

Молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 206 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Грабеж», сообщает сайт УВД Гродненского облисполкома.

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