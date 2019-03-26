Tesla Model 3 стала самым продаваемым электромобилем в Европе

Агентство JATO Dynamics опубликовало итоги европейских продаж новых автомобилей в феврале этого года. Главным событием стал фактически моментальный выход Tesla Model 3 в лидеры электромобильного сегмента в Старом свете.



Инфографика: JATO

Для Model 3 февраль стал первым полным месяцев продаж в Европе — прием заказов на американский седан начался еще в декабре прошлого года , но у дилеров первые машины появились только в конце января. Новинка Tesla взяла настолько резвый старт, что прежние европейские лидеры среди электромобилей попросту остались не у дел — в феврале покупателей нашли 3630 единиц Model 3 против 2888 штук в случае с Renault Zoe и 2364 у Nissan Leaf, которые, к слову, доступнее электрокара из Калифорнии.



Фото: Tesla

Более того, Model 3 по итогам минувшего месяца стала европейским бестселлером и среди «премиальных» седанов среднего класса (сегмент D), опередив по продажам своих формальных конкурентов на ископаемом топливе от большой немецкой тройки — Audi A4, BMW третьей серии и Mercedes C-класса. Если же говорить о европейском рынке в целом, то его лихорадит уже шестой месяц подряд — по статистике JATO , в феврале продано 1,14 миллиона автомобилей, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Наконец, еще одна новость от Tesla касается недавно представленного родственного с Model 3 кроссовера — Model Y . Все три модификации модели, которые должны появиться в продаже уже осенью этого года, разом подорожали на 1000 долларов, то есть в США цены теперь начинаются от 48 тысяч долларов за Model Y Long Range. Затронет ли данное подорожание начальный вариант Standard Range, который Илон Маск обещает выпустить на рынок только в 2021 году по цене 39 тысяч долларов, пока неясно.