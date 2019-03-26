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Снегопад, потасовка и победа. Как футболисты молодежной сборной Беларуси нанесли визит в Вильнюс

27.03.2019 10:48 — Разное | Tut.by  
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Во вторник молодежная сборная Беларуси провела в Вильнюсе товарищеский матч с литовскими сверстниками. Игра проходила в условиях жесткого снегопада, и это добавляло ей колорита, но не спасало от страстей, отмечает Tribuna.com.

В концовке арбитр встречи удалил сразу четверых футболистов — по два с каждой стороны. Литовский игрок пытался всеми способами остановить хава «Минска» Ивана Бахара, и вот к чему это привело.

Видео: Федерация футбола Литвы

— Человек меня сначала сзади толкнул, потом сзади двумя ногами прыгнул и наступил еще в конце. Мы упали, я не услышал свистка, думал, что игра продолжается — и охренел! Быстро встал, смотрю, мяч под литовцем, хотел отдать передачу, но попал мячом в него, — прокомментировал «Трибуне» эпизод полузащитник.

Помимо Бахара, у наших с поля изгнали капитана — минского динамовца Максима Швецова. Счет к тому моменту уже был 1:0 в пользу белорусов, и до финального свистка он не изменился. Единственный мяч на счету все того же Бахара, которому в первом тайме удалось классно положить со штрафного.

Видео: Федерация футбола Литвы

Михаил Мархель, главный тренер молодежки, отсутствовал на матче. В тот же день он находился в Германии, где пытался вывести белорусскую сборную U17 в финальный раунд Евро-2019, но сгорел Исландии 1:4 — и выйти никуда не удалось. В Вильнюсе за Мархеля рулил его помощник Георгий Кондратьев, приводивший наших футболистов к бронзе молодежного Евро в 2011 году. Перед встречей Кондратьев отметил, что по потенциалу нынешний созыв U21 не уступает «бронзовым» предшественникам.

По бойцовским качествам — уж наверняка.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодежная сборная Беларуси провела в Вильнюсе товарищеский матч с литовскими сверстниками. Игра проходила в условиях жесткого снегопада, и это добавляло ей...
 
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