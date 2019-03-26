ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы придумали сервис по совместной покупке шедевров и новый способ оплаты

27.03.2019 10:43 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Белорусы придумали сервис по совместной покупке шедевров и новый способ оплаты
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Финтех-хакатон собрал вместе 25 команд, которые в течение 48 часов работали над концептами на стыке финансов и IT. В финале участники должны были представить прототип продукта. На протяжении всего хакатона команды получали менторскую поддержку от экспертов в сфере финансов и технологий.

Победителем хакатона стала команда Alfa Analitics, представившая программу по распознаванию речи. Она быстро анализирует банковский колл-центр, предоставляя отчет о качестве работы сотрудников. В среднем в «ручном» режиме можно прослушать около 7% всех записей разговоров. Программа, созданная на хакатоне, позволяет обработать до 100%. Таким образом, внедрение проекта позволит значительно улучшить качество обслуживания, причем не только в банках, но и в любой компании, где есть колл-центр.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие проекты были выбраны в Минске на Fintech Hackathon: Elevator Lab Edition, который прошел по инициативе Приорбанка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Boeing 737 MAX экстренно сел во Флориде из-за отказа двигателя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика