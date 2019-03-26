Белорусы придумали сервис по совместной покупке шедевров и новый способ оплаты

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Финтех-хакатон собрал вместе 25 команд, которые в течение 48 часов работали над концептами на стыке финансов и IT. В финале участники должны были представить прототип продукта. На протяжении всего хакатона команды получали менторскую поддержку от экспертов в сфере финансов и технологий.

Победителем хакатона стала команда Alfa Analitics, представившая программу по распознаванию речи. Она быстро анализирует банковский колл-центр, предоставляя отчет о качестве работы сотрудников. В среднем в «ручном» режиме можно прослушать около 7% всех записей разговоров. Программа, созданная на хакатоне, позволяет обработать до 100%. Таким образом, внедрение проекта позволит значительно улучшить качество обслуживания, причем не только в банках, но и в любой компании, где есть колл-центр.