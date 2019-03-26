Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс продолжают успешное выступление в парном разряде теннисного турнира в Майами с призовым фондом более $9 млн. В матче второго круга белорусско-бельгийский дуэт в напряженной борьбе переиграл Се Шувэй из Тайваня и чешку Барбору Стрыцову – 7:6 (7:3), 2:6, 10:3.

За выход в полуфинал турнира в Майами Соболенко и Мертенс поспорят с китаянкой Ифань Сюй и представительницей Канады Габриэлой Дабровски. Матч предварительно состоится 27 марта поздним вечером по белорусскому часовому поясу.

Напомним, ранее Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли турнир в американском Индиан-Уэллсе. У белоруски и бельгийки есть шанс оформить так называемый «солнечный дубль», выиграв два престижных турнира подряд.

Кроме того, в борьбе остается Виктория Азаренко. В паре с австралийкой Эшли Барти белоруска поспорит за выход в полуфинал турнира в США с хорваткой Дарьей Юрак и румынкой Ралукой-Йоаной Олару. Этот матч также состоится вечером 27 марта.

А вот Лидия Морозова в паре с японкой Сюко Аоямой уже покинула турнир. Ранее все белоруски также выбыли из соревнований одиночного разряда в Майами.

Турнир в США продлится до 31 марта.