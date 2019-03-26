ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет

27.03.2019 11:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Певица и актриса Вера Брежнева показала, как выглядела 20 лет назад. Фотография была опубликована на другой Instagram-странице исполнительницы.  

«На первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33», – пояснила Брежнева.  

«С носом ничего не делалось». Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет
Фото: instagram.com/vbdiary  

Актриса рассказала, что за прошедшее время не прибегала к услугам пластических хирургов. Певица посещала косметологов, делала кислотные пилинги и мезотерапию витаминным составом.  

«Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось, а вот над волосами пришлось поработать, и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков», – продолжила объяснять Вера.  

Исполнительница также упомянула, что смогла сделать шею уже при помощи пилатеса. Напоследок Брежнева поинтересовалась: «Что бы вы сказали сейчас себе 16-летней?».  

Недавно мы решили вспомнить, как выглядели самые яркие участницы группы «ВИА Гра».  

С фотофактом в стиле «ранее – сейчас» можно ознакомиться здесь.  
 
 
Ссылка на источник 2
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица и актриса Вера Брежнева показала, как выглядела 20 лет назад. Фотография была опубликована на другой Instagram-странице исполнительницы.   «На первом фото мне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для армии США создан легкий танк с системой активной защиты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.03.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика