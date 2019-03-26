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Рынок пиротехники взорвался в Мексике
Новости Мексики. В Мексике взорвался рынок пиротехники. Инцидент произошел в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Клубы черного дыма поднимались на десятки метров над городом. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На месте ЧП работают спасатели, военные и врачи.
Напоминаем: при подобном взрыве в 2016 году погибли более 40 человек.
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Новости Мексики. В Мексике взорвался рынок пиротехники. Инцидент произошел в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о...
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