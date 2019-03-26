Для армии США создан легкий танк с системой активной защиты

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems показала новый вариант легкого танка с системами активной защиты, созданного в рамках американского армейского конкурса MPF. Фотография машина была опубликована на странице компании в Twitter.

✅Composite track

✅Advanced sensors

✅Survivability solutions …and we’re just getting started. Check out our technology demonstrator at #AUSAGlobal , Booth 1219. pic.twitter.com/rNVLATpR2z — BAE Systems, Inc. (@BAESystemsInc) 26 марта 2019 г.

Конкурс MPF (Mobile Protected Firepower) предусматривает создание легкой защищенной платформы, обеспечивающей высокую огневую мощь и способной передвигаться по пересеченной местности.

Новый вариант легкого танка от BAE Systems оснащен системами активной защиты под названием Iron Fist, разработанной израильской фирмой IMI Systems. Эта система использует радар для отслеживания потенциальных угроз и, основываясь на его данных, принимает решение о противодействии им.

Корпус и башня танка — сварные. Они выполнены из алюминиевого сплава и усилены дополнительными листами стальной брони. Танк вооружен 105-мм пушкой и двумя пулеметами.

Легкий танк необходим для качественного усиления пехотных подразделений, действующих в горной и на пересеченной местности, а также в городах. В этих условиях ценятся высокие огневая мощь и подвижность.