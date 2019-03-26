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Готовы поностальгировать? Экс-вокалистка Nightwish привезет в Минск лучшие песни

27.03.2019 11:01 — Разное | Tut.by  
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14 мая в Беларуси впервые за пять лет выступит финская певица Тарья Турунен, которая вместе со своим коллективом споет лучшие песни из сольной карьеры и, конечно же, порадует своих поклонников времен Nightwish.


Тарья Турунен. Фото: Tim Tronckoe

Тарья Турунен — обладательница неповторимого голоса, с которым она могла бы сделать карьеру в опере, но еще в ранние годы выбрала метал-музыку и осталась ей верна, несмотря на все повороты карьеры. Теперь ее с уважением называют «королева симфо-метала».

Около десяти лет — с середины 90-х по середину нулевых — она была голосом и лицом финской метал-группы Nightwish. Вместе они записали пять альбомов, объехали весь мир, покорили почти все возможные высоты, но в 2005 году расстались.

После этого Тарья Турунен начала сольную карьеру, в рамках которой выпустила 4 студийных рок-альбома, 2 альбома зимних песен, 1 классический альбом и 3 концертных диска. Ее продолжают любить и слушать по всему миру — каждый год она дает более 50 концертов на трех континентах.


Помимо лучших песен разных лет, в рамках концерта впервые в Минске прозвучат песни из самого свежего студийного альбома певицы «The Shadow Self» (2016), который многие критики назвали самым тяжелым и самым сильным в ее дискографии.

Когда: 14 мая, 20.00.

Где: .

Сколько: танцпол — 73 рубля, место за столом — от 78 до 103 рублей.

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***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
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14 мая в Беларуси впервые за пять лет выступит финская певица Тарья Турунен, которая вместе со своим коллективом споет лучшие песни из сольной карьеры и, конечно же,...
 
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