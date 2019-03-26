Готовы поностальгировать? Экс-вокалистка Nightwish привезет в Минск лучшие песни

14 мая в Беларуси впервые за пять лет выступит финская певица Тарья Турунен , которая вместе со своим коллективом споет лучшие песни из сольной карьеры и, конечно же, порадует своих поклонников времен Nightwish.



Тарья Турунен. Фото: Tim Tronckoe

Тарья Турунен — обладательница неповторимого голоса, с которым она могла бы сделать карьеру в опере, но еще в ранние годы выбрала метал-музыку и осталась ей верна, несмотря на все повороты карьеры. Теперь ее с уважением называют «королева симфо-метала».

Около десяти лет — с середины 90-х по середину нулевых — она была голосом и лицом финской метал-группы Nightwish. Вместе они записали пять альбомов, объехали весь мир, покорили почти все возможные высоты, но в 2005 году расстались.

После этого Тарья Турунен начала сольную карьеру, в рамках которой выпустила 4 студийных рок-альбома, 2 альбома зимних песен, 1 классический альбом и 3 концертных диска. Ее продолжают любить и слушать по всему миру — каждый год она дает более 50 концертов на трех континентах.

Когда: 14 мая, 20.00. Где: Прайм Холл . Сколько: танцпол — 73 рубля, место за столом — от 78 до 103 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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Помимо лучших песен разных лет, в рамках концерта впервые в Минске прозвучат песни из самого свежего студийного альбома певицы «The Shadow Self» (2016), который многие критики назвали самым тяжелым и самым сильным в ее дискографии.

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