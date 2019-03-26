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Готовы поностальгировать? Экс-вокалистка Nightwish привезет в Минск лучшие песни
14 мая в Беларуси впервые за пять лет
Тарья Турунен — обладательница неповторимого голоса, с которым она могла бы сделать карьеру в опере, но еще в ранние годы выбрала метал-музыку и осталась ей верна, несмотря на все повороты карьеры. Теперь ее с уважением называют «королева симфо-метала».
Около десяти лет — с середины 90-х по середину нулевых — она была голосом и лицом финской метал-группы Nightwish. Вместе они записали пять альбомов, объехали весь мир, покорили почти все возможные высоты, но в 2005 году расстались.
После этого Тарья Турунен начала сольную карьеру, в рамках которой выпустила 4 студийных рок-альбома, 2 альбома зимних песен, 1 классический альбом и 3 концертных диска. Ее продолжают любить и слушать по всему миру — каждый год она дает более 50 концертов на трех континентах.
Помимо лучших песен разных лет, в рамках концерта впервые в Минске прозвучат песни из самого свежего студийного альбома певицы «The Shadow Self» (2016), который многие критики назвали самым тяжелым и самым сильным в ее дискографии.
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14 мая в Беларуси впервые за пять лет выступит финская певица Тарья Турунен, которая вместе со своим коллективом споет лучшие песни из сольной карьеры и, конечно же,...
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