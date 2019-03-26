«Нафтан» продает готовый бизнес - тепличный комплекс за пять миллионов долларов

Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» выставил на электронные торги тепличный комплекс в Полоцком районе. Стартовая стоимость лота — пять миллионов долларов. Покупателю обещают рассрочку. Кроме теплиц, напомним, нефтяники продают элитный пансионат в подмосковной Балашихе.

Выставленный на торги лот включает в себя тепличный комплекс, помещение котельной, административно-бытовой корпус, мазутохранилище, мастерские, гаражи, газопровод и сети электроснабжения. Общая площадь отчуждаемого недвижимого имущества превышает 53 тысячи квадратных метров, а протяженность газо- и электросетей — 2 046,1 метров.



Фото: «БУТБ-Имущество»

В дополнение к зданиям и оборудованию потенциальный покупатель получит в постоянное пользование земельный участок площадью 10,86 га для размещения объектов промышленности. При этом в отношении участка действует ряд ограничений в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей, объектов газораспределительной системы, водоохранных зонах рек и водоемов, а также в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов.





Следует отметить, что начальная цена предмета торгов приведена без учета налога на добавленную стоимость. Это значит, что победителю торгов, помимо оплаты итоговой стоимости имущественного комплекса, предстоит еще выплатить НДС по ставке 20%. Впрочем, в плане оплаты собственник готов пойти на некоторые уступки. В частности, предусмотрена возможность приобретения в рассрочку входящих в лот капитальных строений. Для движимого имущества такой опции, к сожалению, нет.

Принять участие в электронных торгах могут белорусские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.





Электронные торги назначены на 19 апреля и пройдут на площадке «БУТБ-Имущество» .

Это уже не первая попытка нефтяников продать «непрофильную» недвижимость — ранее сообщалось о попытке продать пансионат «Салтыковка» в подмосковной Балашихе за 2,47 млн долларов.



Фото с сайта ino.by

Он построен по индивидуальному проекту на земельном участке в 9 тысяч «квадратов» и включает в себя трехэтажный дом приемов площадью более двух тысяч квадратных метров, гостевой домик, здание для обслуги, беседка и площадка для отдыха. Также в «Салтыковке» есть мини-пруд, котельная, навес для двух машин и открытая парковка на 10 автомобилей. Естественно, есть и все коммуникации.

В 2015 году комплекс пытались продать за 6,3 миллиона долларов. Покупателей за такую цену не нашлось и стоимость снизилась в два раза. Аукцион по продаже пансионата, намеченный 28 февраля 2019 года, не состоялся — никто на торги не зарегистрировался. Судя по объявлению о продаже на сайте «Салтыковки», элитная недвижимость еще ждет своего покупателя.