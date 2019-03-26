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«Нафтан» продает готовый бизнес - тепличный комплекс за пять миллионов долларов
Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» выставил на электронные торги тепличный комплекс в Полоцком районе. Стартовая стоимость лота — пять миллионов долларов. Покупателю обещают рассрочку. Кроме теплиц, напомним, нефтяники продают элитный пансионат в подмосковной Балашихе.
Выставленный на торги лот включает в себя тепличный комплекс, помещение котельной, административно-бытовой корпус, мазутохранилище, мастерские, гаражи, газопровод и сети электроснабжения. Общая площадь отчуждаемого недвижимого имущества превышает 53 тысячи квадратных метров, а протяженность газо- и электросетей — 2 046,1 метров.
В дополнение к зданиям и оборудованию потенциальный покупатель получит в постоянное пользование земельный участок площадью 10,86 га для размещения объектов промышленности. При этом в отношении участка действует ряд ограничений в связи с его расположением в охранных зонах электрических сетей, объектов газораспределительной системы, водоохранных зонах рек и водоемов, а также в пределах территорий перспективного развития населенных пунктов.
Принять участие в электронных торгах могут белорусские и иностранные юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.
Электронные торги назначены на 19 апреля и пройдут на площадке
Это уже не первая попытка нефтяников продать «непрофильную» недвижимость — ранее сообщалось о попытке продать
Он построен по индивидуальному проекту на земельном участке в 9 тысяч «квадратов» и включает в себя трехэтажный дом приемов площадью более двух тысяч квадратных метров, гостевой домик, здание для обслуги, беседка и площадка для отдыха. Также в «Салтыковке» есть мини-пруд, котельная, навес для двух машин и открытая парковка на 10 автомобилей. Естественно, есть и все коммуникации.
В 2015 году комплекс пытались продать за
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Стартовая стоимость лота - пять миллионов долларов, покупателю обещают рассрочку.
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