«Самая перспективная девочка из всех» – Хизри Аджиев о горецкой школьнице

14-летняя Ангелина Баганькова из Горок занимается вольной борьбой всего полгода. На недавней областной спартакиаде школьников она заняла третье место. «Могла взять и первое, но чуть-чуть не хватило соревновательного опыта», — говорит тренер Ангелины Хизри Аджиев.





«Дочка мне сказала: хочу стать олимпийским чемпионом», — мама Ангелины Наталья Николаевна делится планами девочки на поступление в училище олимпийского резерва. Вместе с дочерью она была на соревнованиях и поддерживает ее увлечение спортом. Брат-близнец Ангелины Кирилл тоже занимается вольной борьбой у Хизри Магомедовича уже несколько лет, имеет первый разряд.

«За 22 года моей тренерской работы это самая перспективная девочка из всех», — признается Хизри Аджиев. — Физические данные у нее отличные. Думаю, для нее открыто большое спортивное будущее».

На каникулах Ангелина продолжает усиленно тренироваться — готовится к республиканской спартакиаде школьников в конце апреля.

Сергей Владимиров