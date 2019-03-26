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«Самая перспективная девочка из всех» – Хизри Аджиев о горецкой школьнице
27.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
14-летняя Ангелина Баганькова из Горок занимается вольной борьбой всего полгода. На недавней областной спартакиаде школьников она заняла третье место. «Могла взять и первое, но чуть-чуть не хватило соревновательного опыта», — говорит
«Дочка мне сказала: хочу стать олимпийским чемпионом», — мама Ангелины Наталья Николаевна делится планами девочки на поступление в училище олимпийского резерва. Вместе с дочерью она была на соревнованиях и поддерживает ее увлечение спортом. Брат-близнец Ангелины Кирилл тоже занимается вольной борьбой у Хизри Магомедовича уже несколько лет, имеет первый разряд.
«За 22 года моей тренерской работы это самая перспективная девочка из всех», — признается Хизри Аджиев. — Физические данные у нее отличные. Думаю, для нее открыто большое спортивное будущее».
На каникулах Ангелина продолжает усиленно тренироваться — готовится к республиканской спартакиаде школьников в конце апреля.
Сергей Владимиров
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14-летняя Ангелина Баганькова из Горок занимается вольной борьбой всего полгода. На недавней областной спартакиаде школьников она заняла третье место. «Могла...
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