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Румас: модернизация убыточных заводов – это хорошо, но когда она не тормозит развитие экономики

27.03.2019 11:11 — Разное | KYKY  
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас выступил на заседании президиума Совмина. Там рассматривали ход реализации Государственной программы инновационного развития Беларуси до 2020 года. По информации TUT.by рассказываем, почему «делайны» инновационных проектов постоянно переносятся и какие заказчики госпрограммы не выполняют свои обязательства.

Румас заявил, что объем государственной финансовой поддержки за счет инноваций должен быть на льготной, но возвратной основе. По его мнению, это повысит финансовую дисциплину, а проекты будут реализовываться вовремя. Румас отметил, что такой механизм уже есть – Беларуский инновационный фонд.

На заседании также обсуждали проблемы с освоением средств инновационных фондов. Например, в прошлом году освоению средств республиканского централизованного инновационного фонда не хватило 6% до значений по плану, а местным инновационным фондам – 26%. Румас сказал: «Выделенные ресурсы не осваиваются в срок, а правительство в конце года в авральном режиме вынуждено принимать решения об их перераспределении. Считаю, что те предприятия, которые взяли на себя обязательства по реализации проекта с привлечением средств инновационных фондов и не выполнили их, должны завершать реализацию проектов не за счет средств бюджета».

Премьер-министр сделал акцент на том, что во многих регионах пока не работают над поиском для финансирования проектов, которые должны создать высокотехнологичные секторы экономики. «Вместо этого значительная часть ресурсов зачастую направляется на модернизацию проблемных предприятий традиционных отраслей. Понятно, что и эти предприятия необходимо модернизировать. Но не в ущерб развитию новых секторов экономки. Поэтому приоритет должен отдаваться наиболее эффективным проектам», – констатировал Румас.

В прошлом году по беларуской государственной программе инновационного развития выполняли 94 проекта. Из них на проектную мощность вышли десять производств, создали 20 новых производств, работают 25 организаций – сеть субъектов инновационной инфраструктуры. Также появилось около трех тысяч рабочих мест.

При этом есть те, кто заказывал программу, но не выполняют некоторые показатели. Речь идет о Минстройархитектуры, Минсельхозпроде, Минтрансе, Национальной академии наук, концерне «Беллегпром» и Минском облисполкоме. «Недостаточная работа некоторых заказчиков госпрограммы не позволила обеспечить в установленные сроки ввод в эксплуатацию объектов по 14 проектам, выход на проектную мощность – по десять, выполнение рабочих этапов – по 24 проектам. Отсюда и переносы сроков реализации инновационных проектов, и переброска объемов финансирования между этапами проектов. Основная причина – низкая исполнительская дисциплина», – прокомментировал премьер-министр.

С его слов, анализ работы как отдельных предприятий, так и государственной программы целиком указывает на проблемы, которые повторяются снова и снова. Он напомнил, что 2019 год – год работы над новой госпрограммой на следующую пятилетку. «Существующие сегодня проблемные вопросы не должны перекочевывать в нее», – подытожил Румас.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас выступил на заседании президиума Совмина. Там рассматривали ход реализации Государственной программы инновационного...
 
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