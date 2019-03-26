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Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

27.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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В чем обновленный Renault Duster лучше своего предшественника? Что об этом думают обладатели аналогичных машин 2018-го года? Новые цены и комплектации популярного внедорожника. Теория и практика реальной эксплуатации.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Откладывая на потом вывод на российский и белорусский рынок нового поколения Duster, в компании Renault наверняка понимают, что конкуренты не дремлют. Именно поэтому в начале 2019 года упомянутая модель получила очередной пакет изменений в конструкции.

В автомобильных СМИ эта тема прошла в виде краткой новости о том, что Duster 2019 немного обновили и поменяли названия его комплектаций. Кузов у машины тот же, как следствие, внешность та же, ну а остальное - мелочи. Думал так и я, проходя мимо обновленных Renault Duster, появившихся в салонах официальных дилеров.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Свой Duster я приобрел в декабре 2018-го, пробег у него чуть более 3500 км, комплектация Luxe, из дополнительного оборудования – ESP и подлокотник. Чем меня удивит новинка? Прошло недели две, и у дилера появился обновленный Renault Duster для тест-драйва. Тут я не удержался и отправился в автосалон познакомиться с Duster 2019 поближе.

Нужно все-таки было еще месяц-другой потерпеть с заменой машины. В деньгах новинка обошлась бы немного дороже, но оно того стоит. О том, почему, читайте ниже.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Основные перемены в салоне и, собственно, начинке автомобиля. Внешне машина почти та же, за исключением разве что средней стойки между дверьми. Ранее она была в цвет кузова автомобиля, а теперь черная, как у спецсерии Duster Dakar.

С Dakara в Duster 2019 перекочевали элементы отделки внутренних рукояток дверей и боковин центральной консоли. Но первым в салоне обновленного Renault Duster обращают на себя внимания не они, а новое рулевое колесо, которое стало не только современнее, а и удобнее в использовании.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Вторая перемена, заслуживающая пристального внимания в салоне, – новая отделка сидений. В максимальной комплектации Drive Plus она теперь комбинированная, из ткани и кожи. Смотрятся обновленные сиденья однозначно лучше прежних. Не последнюю роль в этом играет светлая прострочка обивки. Ну а насколько сей момент практичен в эксплуатации, покажет время. От себя могу заметить, что тканевые вставки на подушке сиденья появились аккурат там, где за долгие годы эксплуатации в некоторых машинах трескалась экокожа.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Еще одно малозаметное новшество в обновленном Duster – появление на приборном щитке указателя температуры охлаждающей жидкости. Владельцы дизельных, да и не только дизельных версий Duster 2019, наверняка оценят этот момент по достоинству.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Но главная изюминка Renault Duster 2019, вне всяких сомнений, - абсолютно новая мультимедийная система, управлять которой и получать от нее информацию об автомобиле можно со своего смартфона при помощи приложения Renault R&Go. И именно здесь у владельцев машин прежних лет есть повод смахнуть с лица скупую слезу.

Идея использовать смартфоны и планшеты в качестве мультимедийного устройства в автомобиле не нова, но автопроизводители предпочитают продавать своим клиентам уже готовый вариант. Дороже комплектация – лучше мультимедийное устройство. Увы, как бы они ни старались, любой современный планшет или смартфон, в части своих возможностей, на голову выше того, что они предлагают.

Компания Renault в Duster 2019 предложила свой остроумный вариант решения этой проблемы, установив в автомобиль систему Radio Connect с классическим регулятором громкости в виде поворотной «шайбы», с двумя разъемами USB и штатным местом для крепления держателя телефона.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

В итоге, благодаря приложению Renault R&Go Renault, ваш смартфон или планшет легким движением руки превращается в часть медиасистемы автомобиля. Соединяешь Radio Connect со своим девайсом, включаешь R&Go от Renault и все. К услугам водителя и нормальная навигация, и доступ к данным бортового компьютера автомобиля, и возможность отслеживать местоположение авто, если вы не рядом с ним.

В дополнение к этому со смартфона можно управлять настройками радиостанций. Если в телефоне есть интернет-подключение, слушать интернет-радио, смотреть видео в хорошем разрешении, воспроизводить музыку с телефона на акустике автомобиле и т. п.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Тем, кто желает оценить качество своей езды в части экономичности, можно воспользоваться функцией ECO Drive либо просто вывести на дисплей одновременно средний и мгновенный расходы топлива.

Для владельцев, не читающих инструкции по эксплуатации автомобиля, в R&Go от Renault они зашиты прямо в приложение. Загорелся на щитке приборов незнакомый вам символ – его расшифровка в приложении. Очень удобная и полезная вещь.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

О том, что все функции телефона будут доступны водителю, даже и упоминать не стоит, нужно только дать приложению доступ к контактам и сообщениям. Забыть телефон в машине R&Go тоже не даст, напомнив о нем звуковым сигналом. Ну а если дорога дальняя, то к услугам водителя специальный USB-порт для зарядки.

Скромная внешне система Radio Connect таит в себе еще немало приятных сюрпризов, но и на ней список перемен в Renault Duster 2019 не заканчивается. Еще одно полезное и приятное для внедорожника новшество – появление на обновленном Duster с ESP системы контроля за давлением в шинах. За ее показателями можно следить и на бортовом компьютере, и на смартфоне, подключенном к нему.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Детальное изучение и тест-драйв обновленного Duster наглядно продемонстрировали, что у компании Renault есть немало идей и решений, которые способны малой кровью сделать и без того популярный внедорожник еще лучше и привлекательнее.

Да, у машины незначительно изменились цены, но изменились и комплектации. Теперь они у белорусских дилеров называются: Comfort, Life, Drive и Drive Plus.

Renault Duster 2019: изучаем новинку с пристрастием

Мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, как и ранее, – дополнительная опция, но теперь в ее необходимости есть повод засомневаться. Radio Connect в сочетании с R&Go куда интереснее. Единственный аргумент за MediaNav – трансляция на него изображения с камеры заднего вида, но ее можно сделать и на салонное зеркало.

Что касается ESP, то появление в наборе с ней системы контроля давления в шинах еще больше увеличит привлекательность пакета «Безопасность», в котором предлагается система курсовой устойчивости.

Узнать больше о Renault Duster 2019 и протестировать новинку можно в ближайшем автоцентре дилерской сети Renault в Беларуси по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Михаил Владимиров

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.

ООО «Лозанж», УНП 192381382

 
Теги: знакомства
 
 
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